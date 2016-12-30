Абуали, один из пассажиров несостоявшегося рейса, сообщил, что они должны были вылететь в Душанбе рейсом «Уральских авиалиний» в 22 часа ночи, но сотрудники авиакомпании сначала сообщили о задержке рейса, а потом просили пассажиров вернуть авиабилеты.

«Условия ужасные, сотрудники авиакомпании грубят, пассажирам не предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, о гостинице никто и не мечтает. Но все это можно вытерпеть, но труднее неясность — сотрудники авиакомпании не желают прояснить ситуацию и говорят, что вас «кинули» ваши власти», — говорит Абуали.

В посольстве Таджикистана в Москве сообщили, что об отмене рейса Санкт-Петербург-Душанбе им известно. Но, по словам Сарвара Бахти, пресс-секретаря посольства, они не знают о причинах отмены рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». «Почетный консул Таджикистана в Санкт-Петербурге сейчас находится в аэропорту, и он должен выяснить все обстоятельства, связанные с отменой рейса в Душанбе», сказал таджикский дипломат.

Конфликт между Москвой и Душанбе возник из-за того, что Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в осуществлении зимой 2016-2017 годов полетов из международного аэропорта «Жуковский» в города Таджикистана. На прошлой неделе Минтранс России после того как переговоры с делегацией Таджикистана завершились безрезультатно, приостановил полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в российские регионы.