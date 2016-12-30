Депутат Тазабек Икрамов все больше зазнается, смотрит на других свысока Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:46 Депутат Тазабек Икрамов все больше зазнается, смотрит на других свысока. Он может высказаться в дискуссии по намазу, в другой день говорит, что пешеходы создают пробки на дороге, на третий день упрекает заместителя министра. Короче говоря, создает головную боль своим пустым популизмом. Бедная трибуна Жогорку Кенеша! Разве не такие посредственные депутаты портят имидж государства? А что сделал Тазабек для народа в прошлом? Если он настолько хорош, то пускай ответит на наши многочисленные вопросы. Разве не понимает, что прошли времена грубых депутатов? Знает ли, что в итоге стало с такими депутатами? Пускай анализирует, разве ума не хватает?.. Источник — Азия ньюс Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья



БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее









КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4160 Евро 72.5224 Российский рубль 1.1407 Казахский тенге 0.2115