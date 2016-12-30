Депутат Тазабек Икрамов все больше зазнается, смотрит на других свысока. Он может высказаться в дискуссии по намазу, в другой день говорит, что пешеходы создают пробки на дороге, на третий день упрекает заместителя министра. Короче говоря, создает головную боль своим пустым популизмом. Бедная трибуна Жогорку Кенеша! Разве не такие посредственные депутаты портят имидж государства?
А что сделал Тазабек для народа в прошлом? Если он настолько хорош, то пускай ответит на наши многочисленные вопросы. Разве не понимает, что прошли времена грубых депутатов? Знает ли, что в итоге стало с такими депутатами? Пускай анализирует, разве ума не хватает?..
Источник — Азия ньюс
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