Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:42

Отсутствие цементирующего среднего класса, огромный разрыв между малочисленной, но очень богатой элитой и огромным пластом населения, оказавшимся за чертой бедности, который составляет треть населения Кыргызстана – все это реалии нашего сегодняшнего дня. Что является причиной столь печальной ситуации в экономическом развитии нашей страны и почему олигархические монополии активно развиваются на фоне обнищания остального населения страны, мы говорим с экс-главой Счетной палаты, общественным деятелем Эльмирой Ибраимовой.

- Эльмира Султановна, понятно, что поведение монополистов продиктовано их желанием срубить сверхприбыль любой ценой. Чем это чревато для остальных граждан? И что имеет бюджет в результате их действий?

- Монополии — серьезное препятствие для экономического развития страны, а при лоббировании интересов монополий властью негативная их роль многократно усиливается и приводит к ухудшению социального положение населения.

Монополисты заинтересованы в том, чтобы продавать некачественные товары по завышенным ценам. Они откупаются от государства, либо сами стараются попасть во власть, чтобы лоббировать преференции для себя, уклоняться от уплаты положенного объема налогов и натравливать государство на конкурентов.

- Каким образом они этого добиваются?

- Лоббируют специальные законы, соглашения, режимы, освобождающие их от каких-либо платежей в бюджет. В результате монополии зарабатывают огромные прибыли, в ущерб доходам государства и за счет обнищания народа. При этом обогащается кучка чиновников.

- Например?

- Показательным является пример лоббирования интересов мукомольных компаний.

В 2010 году сразу после революции ввели пошлину на казахскую муку, мотивируя это защитой местных производителей. Хотя все прекрасно осведомлены, что наша пшеница не конкурент казахской как по качеству, так и по объемам. Ввели пошлину именно на муку, не на пшеницу. Мука является стратегическим продуктом, любое ограничение предложения которого приводит к повышению ее цены, что весьма чувствительно для населения, особенно для уязвимых слоев.

Что и случилось. Чтобы снять социальную напряженность, власти начали исправлять последствия своих лоббистских действий, приведших к скачку цен на хлеб: открыли муниципальные пекарни, ограничили розничные цены в муниципальных точках продажи хлеба. Методы 19 века! Но через некоторое время власть предержащим владельцам мукомольных предприятий предоставленных в 2015 году преференций оказалось мало, и они начали активно поднимать вопрос незаконного завоза муки из Казахстана. И под этим предлогом была приостановлена деятельность 16 мукомольных предприятий. И эта фирма становится монополистом на рынке, хотя ей и так раньше предоставлялись преференции.

- Но государство вроде бы должно было взять под контроль этот вопрос? Ведь тут и пополнение бюджета, и рабочие места, и вопрос доступности продуктов питания для населения…

- Да, выглядит весьма странным поведение государства в части ограничения конкуренции на рынке такого стратегического продукта, как мука. Ведь ограничение предложения такого продукта и изменение его цены является весьма социально чувствительным. Ну а о принадлежности компании-монополиста и аффилированных с ней структур высокопоставленному функционеру правящей партии в СМИ были неоднократные публикации.

- В каких еще отраслях происходят подобные вопиющие факты, когда чиновники не просто закрывают глаза на выходки монополистов, но и активно им потворствуют? Или мукомольная – единственная?

- Это только один пример лоббирования интересов монополистов чиновниками и политиками от власти, которые руководствуются исключительно материальными интересами в ущерб благополучию простых людей. Можно много перечислять факты лоббирования интересов монополистов, а также компаний, получающих доступ к ресурсам страны (например, горнорудная промышленность, фармацевтика, импорт сахара, авиаперевозки, рынок ГСМ, производство алкоголя, импорт кондитерских изделий и т.д.), в основе которых лежит механизм коррупционного обогащения. Эта коррупционная связка власти и капитала является одним из главных препятствий для процветания страны в широком понимании (включая людей, экономических субъектов и государства, а не обезличенный рост ВВП).

Основными генераторами доходов как населения, так и государства являются именно те сегменты рынка, в которых есть конкурентная среда. А монополисты получают возможность получать огромные прибыли за счет преференций от государства путем обогащения кучки чиновников и их боссов, их коррупционные связи позволяют избегать полной уплаты налогов и других платежей в бюджет, а налоговая нагрузка ложится, как правило, на добросовестных субъектов рынка. Результат: государство недополучает потенциальные доходы, подавление конкуренции в монополизированных секторах препятствует развитию бизнеса, снижается занятость населения, выкачиваются и без того скудные доходы населения в карман монополий и кучки лоббирующих их политиков.

- Почаще бы говорить об этом. Глядишь, широкая огласка заставила бы власти вести себя иначе, в соответствии с государственными интересами.

- Все известные факты монополизации отдельных сегментов рынка стали известны общественности благодаря публикациям в СМИ. Но к сожалению, сейчас граждан лишают и этой возможности получения объективной информации В настоящее время наблюдается крайняя нетерпимость власти к любой критике и беспрецедентный прессинг на СМИ, публикующие любую информацию, наводящую хоть малейшую тень на людей из правящей партии и ее лидера…

Источник — Кабарлар

ОТ РЕДАКЦИИ

Не было названа фамилия главного монополиста, ради бизнеса которого ЖК принял такое решение. Это спикер Чыныбай Турсунбеков, прозванный в обществе Мукомолом. Вот такое позорище: спикер лоббирует в ЖК личные интересы!