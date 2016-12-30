Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:36

В Москве были задержаны 7 членов религиозной организации «Таблиги жамаат», большинство из них оказались кыргызстанцами. Хотя в Кыргызстане разрешена деятельность «Таблиги жамаата», но она запрещена в России и в других соседних странах.

Кто они, представители «Таблиги жамаата», в чем отличие организации, как она ведет деятельность в запрещенных странах? С этими вопросами «Азаттык» обратился к бывшему руководителю Государственной комиссии по делам религии Орозбеку Молдалиеву.

«Азаттык»: Орозбек мырза, что представляет собой «Таблиги жамаат», кто входит в эту организацию?

Молдалиев: У нас «Таблиги жамаат» известен как группа людей, называющихся дааватчы. Потому что эта организация не зарегистрирована официально в Кыргызстане. Но у нее есть структура и свои правила. Они ведут деятельность на основании правил — как вести проповеди, от чего нужно воздержаться.

Эта организация появилась у нас после обретения независимости. На сегодняшний день «Таблиги жамаат» распространен во всех регионах страны. Некоторые члены организации переехали к нам из Казахстана, когда там запретили ее деятельность.

«Азаттык»: Кыргызстан выделяется среди постсоветских республик тем, что у нас не запрещена деятельность «Таблиги жамаата». Чем опасна эта организация, почему она запрещена в других странах?

Молдалиев: Действительно, наши соседи запретили деятельность «Таблиги жамаата». Вы привели в пример Россию, поэтому я хочу подробнее на этом остановиться. Когда я беседовал с некоторыми представителями духовенства России, они тоже говорили, что не заметили экстремистские признаки у этой организации. Наоборот, они благодарны нам, кыргызстанцам.

Во-вторых, ректор российского Университета востоковедения Виталий Наумкин является лучшим исламоведом в России. Этот человек изучает ислам с советских времен. Наумкин тоже не отзывался негативно о «Таблиги жамаате».

Тем не менее мнения ученых о «Таблиги жамаате» неоднозначны. На западе есть те, кто негативно отзываются о «Таблиги жамаате», среди них есть и те, кто считают, что организация опасна.

«Азаттык»: Значит, и в Кыргызстане должны неоднозначно относиться к «Таблиги жамаату»?

Молдалиев: У нас легко можно запретить деятельность «Таблиги жамаата», но для этого нужны основания. Нельзя просто так запретить, так как у нас правовое государство. Во-вторых, на Совете обороны мы призвали «Таблиги жамаат» проповедовать ханафи масхаб. Но среди членов организации есть и те, кто не имеет понятия об исламе. Поэтому по всей стране основали четыре центра обучения, где будут обучаться члены «Таблиги жамаата». Только после этого они будут допущены к даавату. Я бы сказал, что с этим мы хорошо разобрались.

Во-вторых, им запретили носить пакистанскую одежду, разрешили только национальную. Муфтият подготовит им специальную форму. Поэтому даават будет осуществляться в калпаке и в одежде с национальными орнаментами. Даават будет осуществляться в мечетях, а не на улицах, как раньше.

«Азаттык»: Можете вы сказать, что муфтият Кыргызстана на сегодняшний день полностью взял под контроль «Таблиги жамаат»?

Молдалиев: У муфтията есть возможность полностью взять под контроль над «Таблиги жамаатом»? Для контроля у казиев и имамов должен быть определенный уровень знаний. Бывают случаи, когда из-за недопонимания возникали скандалы. Поэтому отдел даавата муфтията должен работать активнее, чаще проводить разъяснительные работы.

Азаттык