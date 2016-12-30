У гражданина Эстонии ворона украла паспорт на российском КПП

Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:14

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии на автомобильном пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления ФТС России.

Во время процедуры таможенного оформления транспортного средства гражданин Эстонии достал паспорт, однако подлетевшая ворона внезапно выхватила документ и взмыла вверх.

Свидетелями инцидента стали должностные лица таможенного поста. Они попытались помочь гражданину, были привлечены кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать птицу окончились неудачей.

Был вызван наряд полиции и составлено заявление по утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге. После получения новых бумаг он вернулся домой.

Паспорт нашелся спустя два дня. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Документ стал недействительным, так как птица вырвала из него один лист.

4 мая ворона утащила четырехмесячного щенка породы чихуахуа у жительницы австралийского Мельбурна. По ее словам, птица схватила питомицу лапами и улетела.

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