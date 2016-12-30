Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:02

Евгений Брюн подчеркнул, что в ни в коем случае нельзя снова утром употреблять алкоголь, а лучше попить кефир, лимонад или морс.

Главный внештатный специалист (психиатр-нарколог) Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн заявил сегодня, 29 декабря, что жители столицы стали меньше употреблять алкоголя. Заодно он поведал, как сохранить трезвую голову в новогодние праздники.

- Могу сказать уверенно, все объективные и косвенные данные говорят о том, что пить в Москве стали меньше, — сказал он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте столичного мэра. — В том числе и в Новый год… В Москве 80 тысяч человек больны алкоголизмом — это меньше 0,01 процента. Мы говорим о пациентах с выявленным диагнозом, которые стоят на учете.

Брюн, являющийся также главным психиатром-наркологом Департамента здравоохранения города Москвы, добавил, что до 2014 года после больших праздников в городе на 15-20% традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем.

- А в последние три года число обращений в праздничные дни растет лишь на 5 процентов, — отметил он.

По словам Брюна, в нашей стране за год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией. Что же касается графика наркологов на Новый год и Рождество, то психиатр-нарколог рассказал, что вся работа будет идти в штатном режиме.

- По вызовам к пациентам будет выезжать скорая помощь, — заверил он. — При госпитализации наши пациенты смогут бесплатно получать в полном объеме всю необходимую помощь.

Брюн также поведал, как не стать жертвой похмелья после новогодней ночи.

- Не нужно пить на ночь после застолья много воды, это может вызвать отек мозга, — предупредил специалист. — Алкоголь — и вообще любые спирты — задерживает воду в организме. Просто нужно полежать, поспать и уже утром выпить кефир, лимонад или морс. Этого вполне достаточно. И ни в коем случае не употреблять алкоголь снова утром. Не лечить подобное подобным.

По словам Брюна, «то, что мы в повседневной жизни называем похмельем, — это воздействие на организм не переработанного за ночь алкоголя, остаточная интоксикация».

- Если утром человек добавляет еще, то он только усугубляет плохое самочувствие, — заключил он. — Остаточную интоксикацию алкоголем лечить нельзя! Ее вообще лечить необязательно, она сама проходит, нужно лишь время.