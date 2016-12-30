Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 09:57

Президент РФ сказал эти слова после того, как правительство Сирийской Арабской Республики и вооруженная оппозиция в этой стране подписали документ о прекращения огня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился сегодня, 29 декабря, с предложением сократить военное присутствие нашей страны в Сирии. Об этом он заявил во время встречи в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.

Это предложение внес руководитель российского военного ведомства.

При этом глава государства отметил, что борьба с терроризмом и поддержка сирийского правительства в борьбе с терроризмом прекращена не будет. По его словам, Россия продолжит исполнять все достигнутые договоренности, в том числе ​по развитию пунктов базирования наших военных в Тартусе и на авиационной базе «Хмеймим».

Путин также сообщил, что правительство Сирийской Арабской Республики и вооруженная оппозиция заключили соглашение о прекращения огня.

Как следует из его слов, этот документ был подписан всего несколько часов назад. Речь идет о прекращении огня, комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявлении о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране.

- Произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали, — признался российский лидер.

Он отметил, что подписание договоренностей стало результатом работы нашего государства с двумя другими заинтересованными странами.

- Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике, — сказал Путин.

Президент РФ однако признал, что достигнутые договоренности являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития, сообщает РБК.

- Но, тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах, — заявил он.