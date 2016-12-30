Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 06:38

Согласно сделанному прогнозу, Россия в следующем году полностью восстановит некогда утраченное ею лидерство на мировой арене. Уходящий год, високосный, между прочим, однозначно стал нелегким испытанием для огромного количества жителей планеты Земля. Многочисленные войны, террористические атаки и стихийные бедствия заставили человечество несколько умерить свой оптимизм. Кроме того, 2016-й подарил нам серьезный экономический кризис и унес жизни многих талантливых людей. Один словом, это были не самые приятные для нас двенадцать месяцев. Может, следующий год будет лучше? Священнослужители Ватикана, к сожалению, предрекают, что 2017-й будет столь же нелегким для землян, если еще не тяжелее. Дело в том, что на днях на религиозной церемонии в итальянском Неаполе не произошло традиционного чуда святого Януария, широко почитаемого в католическом мире священномученика. И это, если верить окружению Папы римского, предвещает значительные невзгоды на следующий год.

Согласно преданию, трижды в год на мощах святого Януария должна разжижаться его засохшая кровь. Чудо происходит, если извлечь запекшуюся кровь святого из закрытого сосуда и поместить ее вблизи реликвария в непальском Соборе Успения Святой Марии. Разжижение крови многократно фиксировалось документально, в том числе на видео, и ученые до сих пор не могут объяснить этот феномен

Считается, что если в день памяти святого Януария чуда не происходит, то мир должен ожидать потрясений. Например, в 1939 году, перед началом Второй мировой войны, кровь осталась сухой, что заставило католических священников опасаться за судьбу всего человечества. И то на самом деле скатилось тогда к мировой бойне, унесшей десятки миллионов людей…

Агентство Bloomberg, которое предсказало в 2016 году выход Великобритании из Европейского союза и победу Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, опубликовало «Гид пессимиста» — талмуд с прогнозом на следующий год, сообщает esoreiter.ru.

Мы приведем здесь лишь отдельные, самые интересные выдержки из данного документа. Конечно, это не предвидение великих пророков, таких как Эдгар Кейси или Вольф Мессинг, и даже не предсказания Павла Глобы, который, как считается, больше ошибается, чем попадает в яблочко. И всё же «Гид пессимиста» определенно заслуживает внимания, тем более, что он верно расставляет акценты, которые понятны сегодня каждому, кто следит за политикой мировых держав и ведущих стран Старого Света.

США продолжат сотрясать протесты против Трампа. Штат Калифорния всеми силами будет стремиться выйти из их состава, и ему это удастся. Местные олигархи во главе с Илоном Маском объединятся против нового лидера страны. Всё это будет походить на агонию перед смертью, то есть перед полным крахом и развалом Соединенных Штатов.

Во Франции президентом станет Марин Ле Пен, после чего страна тут же выйдет из ЕС, что станет началом полного развала данной организации. В то же время Ангела Меркель проиграет выборы в Германии, но перед этим она сделает решительный шаг, чтобы стабилизировать ситуацию в Западной Европе. И с такой целью предложит России разделить сферы влияния как на востоке континента, так и на Ближнем Востоке.

Запад откажется от Сирии и Украины, и свершится нечто, что вполне можно будет назвать «Ялтой-2». Старый Свет всё более начнет тяготеть к защите национальных интересов и к жесткому контролю за миграционными процессами. А потому Шенгенская зона рано или поздно прикажет долго жить…

Россия полностью восстановит некогда утраченное ею лидерство на мировой арене: санкции против нее будут отменены, экономика страны стабилизируется, рубль в плане укрепления резко пойдет в гору. Владимир Путин в наступающем году объявит, что не намерен участвовать в президентских выборах-2018.

Китай скатится в глубочайшую рецессию. Куба решит вернуть России военную базу, а КНДР серьезно напугает США, доказав, что способна разрушить всё западное побережье Северной Америки в мгновение ока. Саудиты так и не смогут выбраться из созданного ими же нефтяного кризиса, а ИГ сумеет воспользоваться ослаблением Соединенных Штатов и постарается распространить свое влияние не только на Афганистан, но и на прочие страны Центральной Азии.

Источник — Блокнот