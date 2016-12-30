Автор: Перевод с кыргызского . 30.12.2016 06:43

Осталось мало времени до наступления очередного года. Названный годом «обезьяны» год был неплохим для нас. В самую первую очередь отметим, что он был годом мира. Затем было мало или много успехов, как говорится, досада заставляла хмурить лоб. Правда и то, что человеческая жизнь коротка, к тому же у нас есть привычка каждый день ожидать с надеждой завтрашний день, то есть, чтоб эта короткая жизнь быстрей прошла. С нетерпением ждем прихода Нового года, не догадываясь, что отдаем еще один свой год. Куда нам бежать от данной Создателем жизни, что будет, то будет. Да, нынешний год был неплохим. Очевидно, мы как свободное государство довольно хорошо провели процесс упорядочения подола с рукавами. Хотя не было экономического роста, о чем можно было бы говорить, но и не остановился совсем, идет себе потихоньку дребезжа, даря понемногу хорошее.

На государственном уровне самое важное завершенное в этом году дело – протянули электролинию Датка-Кемин. Произведенная на Токтогульской ГЭС энергия сразу же доходит до северной стороны по собственной территории. Раньше передавалась через земли Узбекистана и Казахстана, было много разных несчастий. В этом году построены дороги. Активно идет строительство альтернативной дороги север-юг. Выступали некоторые «зачем она нужна?», но эксперты подчитали, что нужна.

Хорошо прошли Вторые Всемирные игры кочевников. Если посчитать страны, из которых участвовало по 1-2 участника, то считай, участвовало больше 60 стран. Кое-кто говорил: «Не нужно проводить игры в то время как экономическое положение нашего государства в тяжелом состоянии». Организаторы игр, понимай под этим власти, сказали, что на игры от государства не ушло ни копейки, все профинансировали спонсоры. В любом случае игры прошли хорошо. Спешно построенный к этим играм ипподром действительно прекрасно построен. Его проект привез из Минска награду. Пошли разговоры, что на строительство этого ипподрома потрачено столько-то лишних миллионов сомов, проели большие суммы. Ээ, ботом, когда у кыргызов идет строительство, разве они не проедят? Проедят, это явление живет по-настоящему как неписаный закон.

Выборы прошли мирно. Сказали, были недостатки. Оказывается, вся вина в технике…

В нынешнем году в нашей стране побывало 2 млн туристов, говорят, пополнили нашу казну на 3,5%. Это крайне низкая цифра. Пожелаем, чтоб со следующего года было лучше. Работавшие в Москве 14 наших девушек и молодых женщин сгорели в пожаре. Эх, атаганат, будь в нашем государстве нормальное положение, эти бедняжки жили бы счастливо на своей земле, ходили гордо! Пусть земля им будет пухом!

В этом году отъявленные коррупционеры выплачивали штрафы и выходили из тюрьмы. Вышел Акматбек Келдибеков, выплатив 10 млн сомов. Вышел Тюлеев, выплатив 63 млн сомов. После этого наша дама коррупционерка по имени Урмат Аманбаева благополучно освободилась, выплатив свой штраф. Кстати, широко оповестили «Келдибеков белоснежный», землякам велели встречать его на дороге, те побили милицию, бабы их плясали танец «кара жорго», тысячи тонн грузов не могли добраться до места. А наше государство, частные предприниматели потерпели ущерб на миллионы сомов. Почему его не выплачивает?! Вот на таких примерах можно вывести такой результат: Оказывается, какому-то чиновнику можно проесть 100 млн сомов, из которых выплатить 10-15 млн штрафа и выйти. Остальных 80 млн хватит на всю оставшуюся жизнь! И так делают.

Недавно доставили Бекбосуна Кыдыкбаева из Америки. Говорят, он виновен в продаже 4-х трансформаторов. По сравнению с сегодняшними преступлениями ничтожное преступление, можно выплатить штраф и освободиться. Его задержали в Америке. Как будто поймали невероятно большого преступника, днем и ночью показывали по телевизору, писали в газетах. И вообще не могут закончить рассказывать о нем. Ээ, родные мои, вам подобало бы задержать, привезти и объявлять о таких сановных коррупционерах как Аскар Акаев Айдар Акаев, Курманбек, Жаныш, Акмат, Максим бакиевы, Усенов, Сулайманов, Балкыбеков, Танаев, Ширшов и другие!

В этом году начали было называть «будущим президентом» генерального прокурора Аиду Салянову, так она ушла с должности. Причиной стал ее муж. Он замешан в каком-то коррупционном деле, условно осужден. Вместо того чтобы устыдиться, наша дочь Аида напротив уперлась, запугивая президента. Вспоминается пословица «хваленая девушка испортила воздух на пиру» и мы тоже стали думать «и вправду…».

Начальник следственного отдела Генеральной прокуратуры Кылычбек Арпачиев задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов, осужден на 14 лет. Руководитель президентского аппарата Данияр Нарымбаев осужден на 6 лет, получивший ярлык предателя Алтынбек Муралиев осужден на 24 года.

От нас на Олимпиаду в Бразилию поехало 19 спортсменов, не смогли привезти хотя бы одну бронзовую медаль. Мы писали «поехали одни мешки и шланги». Наш штангист Иззат Артыков взял бронзовую медаль, но и с той не повезло, у него в крови обнаружили допинг! Можно было во главу кыргызского спорта прийти выдающимся джигитам и исправить работу, пока такого не происходит.

У Текебаева, Болота Шера, Райкана Тологонова, Турата Мадылбекова имеется «ярлык» мародеров в событиях 2010 года. Действительно ли было это происшествие или ложь, так и лежит, воняет, будучи не доведенным до конца. В бытность Зарылбека Рысалиева министром МВД он говорил «я все докажу», но и его сняли. Мародерские события стоят эпицентром большого конфликта. Из-за этого схватились Атамбаев с Текебаевым, Роза Отунбаева недовольна президентом…

В этом году отметили 25-летие получения свободы. Бессчетное количество людей получили награды. Некоторое время назад известный акын Шайлообек Дуйшеев получил международную премию имени Чингиза Айтматова, поехав в Санкт-Петербург, едва не отправил в могилу многих завистников.

В последнее время не остается «пустого» года, продолжается годом «стариков, гор…». Нынешний год был объявлен Годом истории и культуры. Похоже, в его честь прошло много собраний. Мы много видели по телевизору Чоротегина и Кыяза Молдокасымова.

Академику Мамбету Мамакееву 89 лет, Советбеку Байгазиеву 70 лет, академику Абдылдажану Акматалиеву и президенту Алмазбеку Атамбаеву исполнилось по 60 лет.

Лидеры с оппозиционной стороны много привязывались к отношениям «я круче тебя», действовали на основе личных обид на власть. Я попробовал проанализировать, оказывается, у всех сегодняшних оппозиционеров есть «такие-сякие» неприятные дела. Хотя есть серьезная мысль «улучшим жизнь народа, поднимем высоко кыргызскую нацию», но в той стороне не сделано ничего. Прошли дни в разговорах «вот сейчас выйдем против власти, вот-вот выступим». Одна интересная вещь – в нашем крошечном государстве отношения власти и оппозиции на дороге вражды. Говорят недостатки друг друга, а надо бы поискать пути устранения их, какая-то идея должна бы направить государство на хороший путь, стать отправной точкой объединения. Напротив, кажется, что мысли и намерения этих двух сторон никогда не объединятся.

Мы должны подчеркнуть – в этом году практически не было митингов. Видимо, ходившие по митингам разные старухи сидят дома, нянча внуков. Будем знать, что это явление заложено в основе проводимой Атамбаевым политики. Атамбаев оказался одним из типичных кыргызских джигитов: многих вещей не боится, говорит прямо, милосердный, ничего не жалеет для народа. Да, и у него есть недостатки, но его хорошие стороны выступают вперед, похоже, понравились подавляющей части народа.

Да, наш год проходит мирно. Но если глубже вникнем в время и без фальши дадим точный ответ на вопрос «на какой мы дороге?», то оказалось, мы как кыргызский народ не на хорошей дороге. Об этом мы много говорим, много пишем. А как же, надо. Наш нрав ухудшается и быстро скатывается по неважной дороге. Заметьте, сейчас все, у кого руки-ноги шевелятся, все гоняются за деньгами, вопрос «как бы мне разбогатеть?» стал жить в головах миллионов кыргызов! Раз такое дело, то в этой голове не остается места для чистой совести, отходчивости, сочувствия, щедрости, уважения старших, доброты к младшим! Наступило время рвачества, лишь бы что-то найти, заработать. Пришло оно и все больше усиливается, истребляя людей с чистой душой. Вот таков разговор без всякой лжи. Мы все это видим, знаем, рвемся!

Источник — Багыт, перевод Gezitter