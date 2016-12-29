Президент Туркмении Бердымухамедов с внуками выступили на новогодней елке Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 17:45 В среду 28 декабря президент посетил главную новогоднюю елку страны в парке Алем. Здесь по этому случаю были устроены массовые празднования с участием детей.

«На площади перед центром «Alem» Президента Гурбангулы Бердымухамедова музыкой, песнями, танцами, приветствуют детские творческие коллективы», — сообщает госинформагентство ТДХ.

После этого президент отправился в Торгово-промышленную палату Туркменистана, где была устроены новогодние празднования для детей членов руководительского корпуса страны.

Здесь президент вместе со своими внуками выступили с песней Джастина Тимберлейка «Can’t stop the feeling». Пока внуки пели и танцевали, сам президент был за ди-джейским пультом.

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