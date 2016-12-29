Россию могут отключить от мирового интернета Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 17:43 Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что стране нужно подготовиться к возможному отключению отключить от мирового интернета.

Говоря о законопроекте по регулированию рунета, советник сообщил, что западные компании смогли отключить Крым от сервисов Google и Microsoft.

По его словам, проживающие в Крыму владельцы доменов потеряли свои наработки. Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, поскольку весьма высока «вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения».

Клименко указал на стоящие перед российскими IT-специалистами задачи по регулированию российского сегмента интернета для защиты от подобных сценариев. В России должна продолжаться работа электронной почты, телеграфа, телефонии, социальных сетей. Поэтому критическая инфраструктура интернета, включая копию доменной зоны, должна размещаться на территории России, чтобы никто не смог его отключить. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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