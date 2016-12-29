Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что стране нужно подготовиться к возможному отключению отключить от мирового интернета.
Говоря о законопроекте по регулированию рунета, советник сообщил, что западные компании смогли отключить Крым от сервисов Google и Microsoft.
По его словам, проживающие в Крыму владельцы доменов потеряли свои наработки. Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, поскольку весьма высока «вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения».
Клименко указал на стоящие перед российскими IT-специалистами задачи по регулированию российского сегмента интернета для защиты от подобных сценариев. В России должна продолжаться работа электронной почты, телеграфа, телефонии, социальных сетей. Поэтому критическая инфраструктура интернета, включая копию доменной зоны, должна размещаться на территории России, чтобы никто не смог его отключить.