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В Кадамжайском районе вандалы сломали новогоднюю елку и побили стекла дома культуры
Автор: АКИpress . 29.12.2016 16:30
Turmush - В Кадамжайском районе вандалы сломали установленную елку и побили стекла дома культуры. Об этом сообщает корреспондент Turmush. Главная новогодняя елка была установлена возле дома культуры имени Жолдошбека Мамажанова. Два дня назад группа неизвестных сломала елку и закидала камнями дом культуры. Ущерб оценивается в 66 тыс. сомов.
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