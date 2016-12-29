Автор: Админ . 29.12.2016 16:29

В Первомайском районном суде города Бишкек 29 декабря рассмотрели дело об условно-досрочном освобождении экс-руководителе аппарата президента Данияра Нарымбаева.

Замначальника СИЗО ГКНБ Болот Шабданбеков ходатайствовал об освобождении Д.Нарымбаева.

Председательствующий судья Эмиль Кайыпов, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство.

Д.Нарымбаев отпущен из зала суда.

По делу госовинителем участвовал Нургазы Токтосунов.

Напомним, судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев 27 ноября 2015 года приговорил бывшего руководителя Аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева к 3 года лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием срока заключения в колонии усиленного режима.

Бывший депутат Жогорку Кенеша Хаджимурат Коркмазов осужден на 1 год и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием срока заключения в колонии усиленного режима.

Суд признал их виновными в мошенничестве часть 4 статьи 166 УК КР.

Суд переквалифицировал действия Нарымбаев и Коркмазова на часть 4 статьи 166 УК КР («Мошенничество»), то есть завладение чужим имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, совершенным группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

24 мая 2016 года судебная коллегия Бишкекского городского суда под председательством судьи Жаныл Мамбеталы постановила оставить в силе приговор Первомайского районного суда города Бишкека.

На основании приговора Бишкекского горсуда 28 мая подсудимый — экс-депутат Жогорку Кенеша Х.Коркмазов отпущен из под стражи.

Д.Нарымбаев и Х.Коркмазов обвинялись вымогательстве взятки у дочери бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева — Назгуль.

Нарымбаев в июле 2015 года был заключен в СИЗО ГКНБ. В общей сложности он пробыл под стражей 1 год и 4 месяца.