Депутат Бокоев о расходах: Почему Минфину предусмотрены средства на бассейн, дайвинг, питание и транспорт, а другим госслужащим — нет? Автор: АКИpress . 29.12.2016 16:27 Tazabek — Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев («Республика-Ата-Журт») сегодня, 29 декабря, поднял вопрос по расходам статьи бюджета страны «прочие». Министр финансов А.Касымалиев отрицает объявление тендера по закупке услуг дайвинга и считает, что в данной ситуации виноваты отдельные СМИ Как он сказал на заседании ЖК, год парламент ведем работу по экономному использованию бюджета, сокращая служебные автомобили и другие расходы. К.Бокоев спросил, какие мероприятия по данной теме провело правительство в 2016 году. «Сколько служебных автомобилей, водителей, бензина и другие расходы есть в Аппарате правительства, центральных аппаратах министерств? А также расходы «прочие». Сколько денег Минфин тратит на мойку одной служебной машины? (перечень авто)В Минфине на бассейн, дайвинг, питание, транспорт предусмотрены расходы, а почему не предусмотрены другим госслужащим?» — спросил К.Бокоев. Депутат попросил правительство рассмотреть его обращение и ответить. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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