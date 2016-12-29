Депутат Бокоев о расходах: Почему Минфину предусмотрены средства на бассейн, дайвинг, питание и транспорт, а другим госслужащим — нет?
Автор: АКИpress . 29.12.2016 16:27
Tazabek — Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев («Республика-Ата-Журт») сегодня, 29 декабря, поднял вопрос по расходам статьи бюджета страны «прочие».
Министр финансов А.Касымалиев отрицает объявление тендера по закупке услуг дайвинга и считает, что в данной ситуации виноваты отдельные СМИ Как он сказал на заседании ЖК, год парламент ведем работу по экономному использованию бюджета, сокращая служебные автомобили и другие расходы. К.Бокоев спросил, какие мероприятия по данной теме провело правительство в 2016 году. «Сколько служебных автомобилей, водителей, бензина и другие расходы есть в Аппарате правительства, центральных аппаратах министерств? А также расходы «прочие».
Сколько денег Минфин тратит на мойку одной служебной машины? (перечень авто)В Минфине на бассейн, дайвинг, питание, транспорт предусмотрены расходы, а почему не предусмотрены другим госслужащим?» — спросил К.Бокоев. Депутат попросил правительство рассмотреть его обращение и ответить.
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