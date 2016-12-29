Перед Новым Годом мэрия перекроет центральные улицы Бишкека
Автор: Админ . 29.12.2016 16:25
В связи с празднованием Нового года 31 декабря в некоторых улицах Бишкека будет перекрыто движение для автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, будет перекрыт квадрат проспект Чуй—бульвар Эркиндик—улица Панфилова—улица Абдымомунова.
Отмечается, что по улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту.
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