В список злостных неплательщиков ОАО «Бишкектеплосеть» попала член ЦИК Кыргызстана Елена Джилкичиева. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Всего в списке крупных должников 18 абонентов. К примеру, с абонентом Ракымжаном Мамыткановым компания судится за взыскание задолженности в 109,6 тысячи сомов, с Нуркамилем Султаналиевым — за 42,3 тысячи сомов.
ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» должен за отопление 38,5 тысячи сомов.
«Бишкектеплосеть» планирует отключить абонентов после Нового года, так как на имеющиеся решения судов они не реагируют.