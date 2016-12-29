Злостные неплательщики «Бишкектеплосетей»: банк Бабанова, член ЦИК Автор: Админ . 29.12.2016 16:23 В список злостных неплательщиков ОАО «Бишкектеплосеть» попала член ЦИК Кыргызстана Елена Джилкичиева. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что Елена Джилкичиева задолжала 45 тысяч 219 сомов. Всего в списке крупных должников 18 абонентов. К примеру, с абонентом Ракымжаном Мамыткановым компания судится за взыскание задолженности в 109,6 тысячи сомов, с Нуркамилем Султаналиевым — за 42,3 тысячи сомов. ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» должен за отопление 38,5 тысячи сомов. «Бишкектеплосеть» планирует отключить абонентов после Нового года, так как на имеющиеся решения судов они не реагируют. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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