Автор: Админ . 29.12.2016 16:21

Сотрудники УВД и прокуратуры Октябрьского района города Бишкека совместно с РО ГУ ГКНБ провели 26-27 декабря в местах массового скопления граждан мероприятие «Учебный террорист».

По данным столичного ГУВД, целью учений стала проверка действий и эффективности служб безопасности, схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации.

В гипермаркете «Фрунзе» (улица Анкара, 1/2) условный террорист днем пронес через центральный вход пакет прозрачного цвета, внутри которого находился муляж самодельного взрывного устройства (СВУ). Однако при входе в здание сотрудники его не остановили и не проверили.

Установлено, что в магазине нет паспорта антитеррористической защищенности. На месте в присутствии понятых составлен акт об обнаружении СВУ и собраны объяснительные от сотрудников гипермаркета. Кроме этого, на месте были проведены разъяснительно-профилактические беседы с сотрудниками СБ по противодействию террористическим угрозам.

В торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Технопарк» (ул. Анкара, 1/2) условный террорист прошел примерно в 15.00. Он пронес через южный вход пакет серого цвета, внутри которого находился муляж (СВУ). При входе в здание со стороны сотрудников СБ также не было реакции. В 16.20 на место, где был оставлен данный пакет, пригласили ответственных сотрудников ТРЦ и СБ. Однако начальник СБ начал возмущаться, отказался присутствовать при изъятии муляжа СВУ, требовал предъявить предписание и всячески препятствовал проведению данного мероприятия.

«Установлено, что сотрудники СБ не проинструктированы на предмет противодействия террористическим угрозам. Кроме того, и.о. управляющего ТРЦ отказалась беседовать и буквально сказала, что ей не до нашей бомбы и ее не интересуют наши учебные мероприятия», — отмечают в ГУВД.

На месте в присутствии понятых составлен акт об обнаружении СВУ и собраны объяснительные.

Также условный террорист посетил КГУСТА, пронеся через главный вход с западной стороны университета пакет серого цвета, внутри которого находился муляж СВУ.

На месте был составлен акт, собраны объяснительные от сотрудников СБ КГУСТА. Кроме того, проведены разъяснительно-профилактические беседы с сотрудниками СБ, представителями КГУСТА об усилении мер безопасности и пропускного режима на территорию университета по противодействию террористическим и иным угрозам.

Далее условный террорист побывал в торговом центре (ТЦ) «АЮ Гранд Комфорт» (ул. Чокана Валиханова, 2). Он пронес через западный вход в Центр обслуживания населения, расположенный в правом крыле ТЦ, пакет серого цвета, внутри которого находился муляж бомбы.

Сотрудники СБ его также не проверили. Руководитель ЦОН-2 пояснил, что паспорт антитеррористической защищенности находится в управлении ГРС. На месте составлен акт об обнаружении муляжа СВУ и собраны объяснительные. Проведены разъяснительные беседы.