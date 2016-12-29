В Новом году повышения тарифов на электроэнергию не будет — эксперт Автор: Админ . 29.12.2016 16:18 Постановление Правительства КР №660 от 20 ноября 2014 г. “О краткосрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергии на 2014-2017 гг.” практически не работает, в части тарифов на электрическую энергию. В декабре 2014г. гос.агенством по регулированию ТЭК были повышены тарифы на эл.энергию , с учетом цены на импортную эл.энергию из соседнего Казахстана. В ноябре 2016 г. на пленарном заседании ЖК КР, отвечая на вопросы депутатов о повышениях тарифов на эл.энергию, директор гос.агенства по регулированию ТЭК Таалайбек Нурбашев заявил, что увеличения тарифов на эл.энергию до конца года не планируется и свою очередь рассматривается тарифная политика на 2018-2021 годы. Статс-секретарь гос.агенства по регулированию ТЭК Аскарбек Абдыжапаров на заседании парламента 22 декабря 2016 г. сообщил, что будет разработана тарифная политика на сроки, с 2018 по 2021 годы. На этом же заседании ЖК КР глава нацэнергохолдина Айбек Калиев заявил, что единственным источником покрытия долгов является повышения тарифов на энергоносители. Основным политическим событием в предстоящим году станет конечно, выборы президента КР. Одним из главных вопросов является, будет ли преемник действующего главы государства. В решении этого вопроса заинтересован не только уходящий президент, но его близкое окружение. Будущий президент должен проводить дальнейшую политическую, экономическую, социальную политику прежнего руководства страны и стать гарантом безопасности членов команды уходящего президента. Энергетическая отрасль КР с ее успехами и неудачами, огромными проблемами, давно стала политическим заложником, в решении важных государственных задач. Повышение тарифов на энергоносители в 2017 году станет большим “камнем преткновения”, для будущего кандидата в президенты КР, от действующей власти. И поэтому руководители гос.агенства по регулированию ТЭК будут рассматривать тарифную политику, минуя 2017 год, начиная с 2018 года. “Ельцинский вариант” передачи власти преемнику не должен отклоняться, так как есть единичный, достойный кандидат в президенты КР. И конечно поздравляю с наступающим Новым 2017 годом! Независимый эксперт ТЭК Р.Умбеталиев Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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