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В Узбекистане разблокировали независимые сайты
Автор: Админ . 29.12.2016 12:28
В Узбекистане 29 декабря пользователи интернета стали свидетелями того, что все заблокированные сайты стали доступны и открываются без анонимайзеров и прокси-серверов.
Такие сайты как Uzmetronom, узбекские службы Би-би-си, Голос Америки, Радио Свободы, AsiaTerra, портал для петиций Change.org, сайты правозащитных организаций (HRW, Amnesty International, Репортёры без границ и др.), а также десятки других сайтов, многие годы остававшиеся закрытыми для интернет-пользователей, теперь доступны для жителей Узбекистана. Пока неизвестно, сбой ли это системы или новое решение властей. Напомним, что многие интернет-сайты, публикующие критические материалы и о реалиях Узбекистана были блокированы в 2005 году после андижанских событий. Со временем интернет-пользователи научились обходить блокировку с помощью прокси-серверов. Власти же стали перекрывать доступ и к прокси-серверам.
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