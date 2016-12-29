Посольство США в Душанбе предупредило своих граждан о возможных терактах в Таджикистане Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 12:27 Посольство США в Таджикистане предупредило своих граждан о возможных терактах, объявление размещено на официальном сайте посольства. «Предупреждаем граждан США о возможных терактах в Таджикистане в связи с нынешним террористическим уровнем угрозы, предстоящими праздниками, а также недавними событиями в Берлине и Анкаре», — говорится в сообщении. Посольство рекомендует по возможности избегать людных мест, в частности, остановок общественного транспорта. «В ходе поездок в Горно-Бадахшанскую область (юго-восток Таджикистана, граничит с Афганистаном) следует избегать кемпингов и езды на велосипеде в темное время суток в непосредственной близости от афганской границы, особенно в густонаселенных районах», — предупреждает посольство.

Напомним, посольство США в Таджикистане ранее предупреждало своих граждан о возможной террористической атаке в республике в ноябре текущего года. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »



БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее









КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4160 Евро 72.5224 Российский рубль 1.1407 Казахский тенге 0.2115