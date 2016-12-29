Напомним, посольство США в Таджикистане ранее предупреждало своих граждан о возможной террористической атаке в республике в ноябре текущего года.
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Посольство США в Душанбе предупредило своих граждан о возможных терактах в Таджикистане
Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 12:27
Посольство США в Таджикистане предупредило своих граждан о возможных терактах, объявление размещено на официальном сайте посольства.
«Предупреждаем граждан США о возможных терактах в Таджикистане в связи с нынешним террористическим уровнем угрозы, предстоящими праздниками, а также недавними событиями в Берлине и Анкаре», — говорится в сообщении. Посольство рекомендует по возможности избегать людных мест, в частности, остановок общественного транспорта.
«В ходе поездок в Горно-Бадахшанскую область (юго-восток Таджикистана, граничит с Афганистаном) следует избегать кемпингов и езды на велосипеде в темное время суток в непосредственной близости от афганской границы, особенно в густонаселенных районах», — предупреждает посольство.
Напомним, посольство США в Таджикистане ранее предупреждало своих граждан о возможной террористической атаке в республике в ноябре текущего года.
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