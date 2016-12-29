В Бишкеке проходит президентская елка

Автор: Админ . 29.12.2016 12:25

Сегодня в Государственной филармонии имени Т.Сатылганова проходит новогоднее представление для детей с участием главы Кыргызстана.

На традиционную президентскую елку пригласили 1,1 тысячи детей в возрасте 8-14 лет из всех регионов республики. Среди них лучшие ученики, активные участники и победители конкурсов, соревнований, дети погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов и дети с ограниченными возможностями здоровья.

По традиции для школьников организовали театрализованное музыкальное представление.

С наступающим Новым годом их поздравит сам глава государства Алмазбек Атамбаев. После представления каждый участник президентской елки получит подарок.

В этом году президентская елка обошлась в 1,1 миллиона сомов. Кроме того, управделами президента и правительства еще на 1,4 миллиона сомов закупили подарки.