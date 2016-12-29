Турецкий владелец «Бишкек-парка» бравирует именем президентом Кыргызстана

Автор: ИА «24.kg» . 29.12.2016 12:24

Около тридцати арендаторов выступили против администрации торгового центра «Бишкек-парк». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» правозащитник Качкын Булатов.

 По его словам, предприниматели оплатили аренду, а владелец Айдын Мистачль предъявил им иски. «Судебные разбирательства длятся три года.
Он угрожает предпринимателям из Турции, что выиграет все суды и выселит их из Кыргызстана. Он твердит, что его поддерживает «Белый дом», а именно президент», — сказал Качкын Булатов.

Он добавил, что беспристрастное решение суда отсутствует. Суд первой инстанции вынес решение в пользу арендаторов, но затем суды перешли на сторону владельца торгового центра.

«Иностранный гражданин Айдын Мистачль даже был советником премьер-министра Темира Сариева. На него возбуждали уголовное дело, но ответственности он не понес. Со временем мы назовем ущерб, который понесли арендаторы. Пока идут суды, они не хотят разглашать информацию. Все сбережения он вывел из Кыргызстана. И каждый год меняет директоров, чтобы потом не найти концов махинаций», — отметил Качкын Булатов.

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