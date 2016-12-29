Трамп призвал Израиль «дотерпеть» до его инаугурации Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 10:38 Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем. В своем твиттере Трамп призвал Израиль «дотерпеть» до его инаугурации, намеченной на 20 января 2017 года. По словам Трампа, США всегда были «отличным другом» для Израиля, но ситуация изменилась после заключения ядерной сделки с Ираном, которую критиковали в Тель-Авиве. 16 января этого года были отменены санкции, которые вводились в последние годы в связи с подозрениями в стремлении Тегерана разработать ядерное оружие.​ Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ответ поблагодарил Трампа «за тёплую дружбу и чёткую поддержку Израиля​». 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях. За документ проголосовали 14 стран – членов Совета, США воздержались. Вашингтон впервые за долгие годы не стал блокировать антиизраильский документ. Нетаньяху тогда резко высказался в адрес администрации США, обвинив ее в тайном сговоре с палестинцами. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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