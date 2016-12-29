Депутат Д.Джумабеков: Существует разрыв между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой Автор: АКИpress . 29.12.2016 10:35 Tazabek — Между прожиточным минимумом и минимальный месячный размер зарплаты есть разрыв. Об этом 28 декабря сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков («Кыргызстан») в ходе заседания парламента при рассмотрении законопроекта «О внесении изменений в закон КР «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики» во втором чтении. Ранее Д.Джумабеков спросил, каков размер на сегодня прожиточного минимума в месяц. По словам заместителя министра финансов Улукбека Кармышакова, прожиточный минимум на 2016 год установлен в размере 5762 сомов, а на 2017 год составит 6240 сомов. Минимальный размер зарплаты в месяц составляет на 2016 год 1060 сомов, а на 2017 год — 1140 сомов, сообщил замминистра. Д.Джумабеков сказал, значит, минимальный размер зарплаты составляет 1160 сомов, а чтобы прожить, нужно 5000 сомов. По словам К.Кармышакова, рассматривается методика по минимальной зарплате и скоро будут внесены изменения в нее. Таким образом, у нас не соответствуют друг другу прожиточный минимум и зарплата. Как можно исправить эту проблему?» — спросил Д.Джумабеков. По словам замминистра, средняя зарплата на 2016 год составляет 14900 сомов, а на 2017 год — 16 400 сомов. Вопрос по минимальной зарплате Министерство финансов сейчас рассматривает вместе с Министерством труда, сообщил У.Кармышаков. Как сказал Д.Джумабеков, по Конституции каждый гражданин имеет право на зарплату не ниже прожиточного минимума. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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