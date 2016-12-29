Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 10:31

Российский миллиардер узбекского происхождения, владелец USM Holdings Алишер Усманов, лишившийся статуса налогового резидента РФ, сообщил, что может вернуться в налоговую юрисдикцию Узбекистана. Об этом 63-летний бизнесмен заявил в интервью каналу «Россия 24″.

По словам Усманова, он считается налоговым резидентом России, находящимся в международной командировке. Но в связи с тем, что он ежегодно проводит в Российской Федерации менее полугода, коммерсант признал, что не является «на сегодняшний день налоговым резидентом России». Миллиардер подчеркнул, что как гражданин России вернется после окончания своих обязанностей в ее налоговую юрисдикцию, если не позовут на его малую родину – в Узбекистан. «Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно — на узбекское», — отметил Усманов. На вопрос о том, как прошедшие в Узбекистане выборы президента могут отразиться на экономическом и политическом развитии страны, миллиардер ответил:

- Думаю, очень позитивно. Потому что страна 25 лет развивалась по пути независимости, весь этот путь ее возглавлял первый президент Узбекистана. Сейчас избран человек с огромным управленческим, огромным государственным опытом. На мой взгляд, ему по плечу решение любых задач. Я неоднократно говорил, что я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезен для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту. Я желаю огромных успехов Узбекистану, его народу и его президенту.

Говоря о том, планирует ли Усманов наращивать инвестиции в Узбекистан, меценат подчеркивает: — Хорошо там, куда тебя пригласили. Я, в отличие от других инвесторов, всегда иду туда, куда меня зовут. До этого я могу только помогать тем, чем меня просят. Конечно, планирую. Конечно, хочу. Как минимум, хочу открыть там фонд благотворительный, для того чтобы там делать те проекты, которые я делаю в Москве. Вот и все. Это обязательно я постараюсь сделать. Буду просить на это разрешения. А отвечая на вопрос, будет ли он инвестировать в экономику Узбекистана, Алишер Усманов отметил: «А в экономику – это уже отдельный разговор, отдельные, так сказать, дела, отдельные расчеты. Я всегда готов».