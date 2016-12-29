С 1 января 2017 года в России трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза получат доступ к обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
Ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.
«С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами», – резюмировала член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.