В парламенте вновь требуют наказать знахаря из микрорайона «Кок-Джар»

Автор: ИА «24.kg» . 29.12.2016 10:27

В парламенте вновь требуют наказать знахаря из столичного микрорайона «Кок-Джар», который работает без лицензии и не имеет диплома.

«Мне говорили, что идет следствие. Но до меня доходят слухи, что лечебница до сих пор продолжает работать, а знахарь к ответственности не привлечен. Я прошу подтвердить информацию: идет ли следствие и будет ли знахарь наказан? И почему Минздрав не может привлечь к ответственности этого человека?» — спросила депутат Ирина Карамушкина.

Напомним, информация о деятельности так называемого медицинского центра, где с осени 2015-го трудится некий Ашым Зайналиев, появилась в начале июля 2016 года из сводки столичной Станции скорой медицинской помощи. Без элементарного знания анатомии он в антисанитарных условиях удалял в примитивной операционной опухоль пожилой женщине, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии. Пациентка умерла.

Сотрудники Минздрава КР пытались уговорить пациентов отказаться от услуг лекаря и обратиться за помощью в Национальный центр онкологии. Однако люди отказались.

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