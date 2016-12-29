Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 10:23

Да, для таких слов есть полные основания. По божьему благоволению в нашей стране царят мир и стабильность вкупе с изобилием и достатком. Народ наш сыздавна говорит: «Будет хлеб, будет и песня». Так и нам следует сейчас ценить, что имеем, благодарить за это Бога, не быть чрезмерно придирчивыми. Конечно, и далее необходимо прилагать усилия для создания хороших условий, хорошей жизни. Но такие действия не должны сопровождаться недовольством и придирками.

Для наших слов есть основания. Например, стало известно, что в настоящее время в Туркменистане условия жизни населения довольно трудные. Как сообщает туркменская служба «Азаттыка», сейчас в этой стране наблюдается явный дефицит необходимых в первую очередь продуктов питания. Пойдешь в магазин, а там вывешены таблички «Сахара нет», «Сигарет нет», «Муки нет», «Масла нет». На банкоматах вывешены таблички «Денег нет». По словам руководителя туркменской службы «Азаттыка» Фаруха Юсупова, в магазине трудно найти также куриные яйца. «Руководители госучреждений предупреждают своих подчиненных, чтобы те не ходили в магазины, не стояли в очереди, чтобы не создавать в предпраздничные дни в стране печальной, безрадостной картины», — говорит он.

А что остается делать народу, как не стоять в очереди в магазинах, если в животе урчит от голода, а дома нечего есть? Сейчас в этой стране перед каждым магазином выстраиваются длинные очереди, конец выходит на большую дорогу. Сообщается, что туркменская власть, вместо того чтобы решить эту проблему в положительном ключе, напротив, разгоняет с помощью полиции стоящих в очереди людей.

Конечно, этими словами мы не хотим задеть или обидеть наших соседей, ни в коем случае. Но такова ситуация в стране, где установился авторитарный режим. У нас же полностью демократическая система правления, свобода слова и вместе с этим в стране царят мир и изобилие – это, конечно, позитив. Будем уповать, чтобы так и продолжалось.

Источник — Фокус