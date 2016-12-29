«Президентом станет тот, кого я поддержу или я сам буду баллотироваться» — Бекназаров попал в ДТП, сейчас лечится

Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 10:20

Недавно Азимбек Бекназаров попал в ДТП, сейчас лечится. Мы побеседовали с ним о политике, о цели движения национального возрождения, получили ответы на интересующие вопросы. Начнем по порядку.

- Как вы прокомментируете объединение Келдибекова, Ташиева, Мадумарова?

- Некоторые сайты даже умудрились написать, что за этой тройкой стоит Бекназаров. Эти трое объединились, говорят: «Один из нас троих будет президентом, никто больше». Я тоже хочу, чтобы кто-то из них троих стал президентом. Мне понравилось то, что они объединились и не хотят видеть в своих рядах тех, у кого есть президентские амбиции.

..Не бездействуют и Акаев с Бакиевым. Они стараются, чтобы их люди достигли успеха на президентских выборах. Если Акаев и Бакиев объединятся, то их кандидат легко получит пост президента. Поэтому все, кто выезжают за границу, встречаются с Акаевым и Бакиевым. В случае победы они скажут: «Такие-то оказали нам поддержку». Я знаю, кто к кому ездит. Вся деятельность Текебаева ведет к Акаеву. Акаев пытался действовать через Талгарбекова, но безрезультатно. Для Акаева удобен Текебаев, а для Бакиева удобна та тройка. Торобаев же остался посередине, не знает что делать…

- На основе каких критериев изберут президента на этот раз? Некоторые говорят: «Пришел черед юга, президент должен быть южанином». Но в то же время чуйцы не хотят упускать из рук власть.

- На выборах президента не нужны какие-либо критерии.  На протяжении 25 лет президентами становились те люди, которых я поддерживал. Я могу даже похвастаться этим. Президентом становились Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, которых я поддерживал. Другими словами, и в четвертый раз президентом станет тот, кого я поддержу. Если нашу идею никто не поддержит, то сами баллотируемся в президенты.

Источник — Майдан

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