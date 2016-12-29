Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:40

Уходящий год был для Кыргызстана неплохим. В преддверии Нового года решил одновременно с пожеланиями крепкого здоровья своим соотечественникам поделиться своим мнением относительно отдельных вопросов, вызывающих моё беспокойство.

Действительно, в 2017 году перед нами стоит ряд важных задач. В частности, мы должны избрать нового президента, обеспечить мирную передачу власти.

По моему личному прогнозу, президентские выборы пройдут в два тура, на финишную прямую выйдут Омурбек Бабанов, Иса Омуркулов или Сапар Исаков. Конечно, все покажет время, события будут развиваться в зависимости от ситуации.

Стоит отметить, что избрание главой нашего государства, хотя и не в большой степени, зависит от Запада и России. Мы знаем, что Омурбек Бабанов уже сейчас ведет переговоры с российскими влиятельными лицами. Также слышали, что Запад он поручил своей апче Розе Исаковне. Конечно, самое главное – в нашей стране необходимо обладать авторитетом и влиянием. С этой стороны Бабанов несколько хромает. Вполне возможно, что для получения голосов с юга он объединится с Торобаевым. Бесспорно, что этот альянс будет очень силен. Но возникает вопрос, смогут ли они объединиться, а про причины вы знаете и сами.

Что касается Исы Омуркулова, то он один из тех, кто не предаст Алмазбека Шаршеновича. Во-первых, друг, во-вторых, единственный дипломат в партии, знаем его как зрелого политика, который закалился в трудностях. Можно продолжать в таком духе, в-третьих.., в-четвертых…, но думаю, что достаточно двух вышеперечисленных критериев.

Сапар Исаков. Молод, образован, авторитетный дипломат. Но насколько наш электорат готов избрать президентом дипломата? Насколько развиты политические понятия? Это я к тому, что у нас полно тех, кто соблазняется красивыми речами политиков. Бесспорно, что Исакова поддержит Запад. Ему необходима поддержка сильных, авторитетных политиков внутри страны. Если объединится с ними, то можно сказать, что его поддержат широкие слои населения.

Если оставить в сторону прогнозы и обратиться к нынешнему главе государства Алмазбеку Атамбаеву, да он честно проработал свой срок, сделал много решительных шагов для будущего народа. Ради справедливости необходимо это признать, сказать открыто каждому из нас, можно и с гордостью. Вспомним отдельные решительные действия президента. Например, именно Атамбаев сорвал маски с политиков, которые последние пять лет выступали перед народом с красивыми словами, а за кулисами совершали действия, направленные вразрез интересам простых граждан, делали деньги на политике. Атамбаев поставил на место тех, кто использовал своих земляков в своих политических интересах, выводил на улицу стариков, толкал их блокировать дороги, выставлял в качестве живого щита для своей самообороны беднейшие слои населения. Именно Атамбаев и его время показали подлинное обличие Текебаева, бьющего себя в грудь, что он «свалил двух президентов».

Эта политическая борьба далась президенту нелегко. Но Атамбаев продемонстрировал решимость, сделал, что обещал. Конечно, идеального человека не бывает, президент тоже допускал ошибки, были у него и недостатки. Лично я, как поддерживающий президента человек, всегда открыто говорю про его недостатки. Мы слышали, что с приближением завершения срока президентских полномочий Алмазбека Атамбаева некоторые стали от него отдаляться. Такие «бедолаги» были раньше, будут и позже. Мы же будем стоять до конца!

Также мы провели очень важный референдум 11 декабря, приняли новую Конституцию. Президент Атамбаев изменил Конституцию, проявив упорство. Лично по моему мнению, Основной закон, отцовство которому приписывает себе Текебаев, надо было обязательно изменить. Конечно, в будущем мы увидим, насколько будут выполнены обещания депутатов, инициировавших поправки и внесших соответствующие дополнения.

В последнее время лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев напрасно пытается найти компромат на власть, невзирая на свои солидные годы. Он сейчас занят единственной целью: любым путем найти компромат на власть, обнародовать народу, опозорить Атамбаева. Не так давно он открывал специальную почту, просил граждан писать про недостатки власти, но с того времени ничего не слышно. Если бы у Текебаева в обществе были сторонники, была большая группа, которая его поддерживает, то он сейчас превратился бы в звезду за счёт этой почты. Но такого не случилось. Мы хорошо знаем Омурбека Чиркешовича как сильного юриста, опытного политика. Но он выбрал неправильный путь. Если бы Текебаев посвятил 20-летнюю жизнь в политике разработке законов, преследующих интересы народа, не занимался интригами, кыргызский народ уже давно исполнил бы «его заветную мечту». Но он этого не сделал, милейший человек.

Если в стране сильный президент, то соответственно должна быть сильная позиция. К сожалению, в последние пять лет не было достойного оппонента Атамбаева. Не была оппозиции, соответствующей ожиданиям народа, ставящей перед властью конкретные, обоснованные задачи и озвучивающая проблемы. Наверняка поэтому сейчас больше доверия к власти, чем к оппозиции. Нынешняя оппозиция занята исключительно тем, что и по поводу, и без критикует власть и ищет любой предлог для придирки. Но оппозиция должна состоять из чистых политиков, имеющих альтернативные программы, удовлетворяющие народ, к глубокому прискорбию.

Сейчас много молодёжи, которая вступает в политику и ставит планы прихода к власти. Представители молодого поколения должны в массовом порядке вовлекаться в госуправление, закаляться, получать воспитание и опыт, использовать свой потенциал ради развития страны. В то же время молодёжи необходимости остерегаться тех, кто от их имени проводит политические акции и делает на этом деньги, необходимо проявлять бдительность, чтобы не превратиться в оружие в чьих-то руках. Тех, кто с утра до ночи сидит в социальных сетях, бездельников, бросающих свои семьи, с утра до вечера критикующих власть, неправильно позиционировать как завтрашнее поколение. Закрома наши не пусты, есть образцовая молодежь, которая добивается успеха в бизнесе, науке, образовании, личной жизни, заботится о своих семьях. Поэтому когда речь заходит о молодёжи, необходимо представлять именно этих молодых людей, а не «интернет-баатыров».

Сейчас Кыргызстан поступательно движется к реально свободному демократическому будущему. Выбранный нами курс – правильный, другие тоже постепенными темпами вынуждены признавать, что наш курс перспективен. Например, президент Казахстана недавно сказал, что постепенно власть будет распределена между президентом и парламентом, что по данному вопросу создана специальная рабочая группа по изменению Конституции. Из этого следует, что казахи также убедились в правильности курса, выбранного Кыргызстаном.

Источник — Эгемен