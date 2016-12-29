СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния

Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:31

Россия, Иран и Турция могут заключить сделку о разделении Сирии на неофициальные зоны регионального влияния, передает Reuters со ссылкой на источники. При этом президент Башар Асад может остаться у власти по меньшей мере на несколько лет. Как отмечается, такой вариант в настоящее время прорабатывается.

Высокопоставленный чиновник правительства Турции заявил в среду, 28 декабря, что дальнейшая судьба Асада, скорее всего, прояснится в ходе дальнейших переговоров. По его словам, важно создать переходное правительство, в которое войдут те, кто «отвечает требованиям сирийского народа».

В свою очередь, представители вооруженной оппозиции выразили резкое недовольство тем, что Москва желает исключить удерживаемый ею анклав Восточная Гута под Дамаском из соглашения о прекращении огня. «Преждевременно говорить о шансах на успех. Русский враг по-прежнему не имеет четкой позиции и повторяет требования режима», — заявил один из лидеров группировки «Архар аш-Шам» Мунир ас-Саял. По его мнению, переговоры бесполезны, если конечная их цель заключается не в том, чтобы положить конец правлению Асада.

Курдские формирования в Сирии и их союзники намерены утвердить план государственного устройства федерального типа для севера страны. Курды настаивают на реализации планов создания собственной автономии. Это вызывает озабоченность Турции из-за возможной активизации ее собственных курдских сепаратистов. Также против федерализации выступают США и правительство Асада.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о достижении между Москвой и Анкарой договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии. В то же время он заявил, что установление мира в Сирии невозможно, пока Асад остается президентом.

Сообщалось, что прекращение огня охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), 29 декабря.

В случае достижения устойчивого перемирия представители сирийского правительства и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

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