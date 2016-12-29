Песков рассказал об отсутствии новогоднего отдыха у президента России и о его предпочтениях в еде

Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:17

Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, что какое-то свободное время тот наверняка потратит на занятия спортом.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил сегодня, 28 декабря, что у Владимира Путина не будет полноценных девятидневных новогодних каникул, в отличие от большинства граждан страны.

- Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных, — сказал он. — Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по много раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб — это ежедневные доклады. Президент также получает аналитические доклады.

Вместе с тем, по словам Пескова, всё же «можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом».

- И в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе, — пояснил он.

А вот на вопрос, что будет у российского лидера на новогоднем столе, его пресс-секретарь ответить не смог, заметив лишь, что «Владимир Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду».

Остальное же, по словам Пескова, «это — личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться».

Ранее он рассказал, что Путин будет встречать 2017 год с родными и близкими.

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