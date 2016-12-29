Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:15

Виктор Заболотский уверен, что авиакатастрофа могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах самолета.

Катастрофа самолета Министерства обороны Российской Федерации Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. Об этом говорят разные эксперты. Ранее в средствах массовой информации появилась расшифровка переговоров летчиков, в которой шла речь о неполадках с закрылками.

О том, что проблемы у лайнера могли начаться после неубранных закрылков, стало ясно из опубликованных расшифровок бортового самописца. Эксперты допускали, что крушение могло произойти из-за их несинхронной уборки. Возникшая разница в подъемной силе крыльев и могла привести к катастрофе.

Однако, эту версию в беседе с РБК отверг заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, который подчеркнул, что в системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения.

- Если бы закрылки стали двигаться несинхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку, — заявил он.

Эксперт уверен, что крушение могло произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. Заболотский пояснил, что для определения этих параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72. Она состоит из приемников динамического и статического давления. Если произошел сбой в ее работе, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего воздушного судна.

- В такой ситуации после отрыва самолета от полосы показания скорости начнут расти быстрее, чем положено​​​ — фактическая скорость будет меньше приборной, — сказал заслуженный летчик-испытатель СССР. — В этом случае летчик начнет задирать нос самолета, переводя его в набор высоты.

В условиях отсутствия видимого горизонта, получая неправильные данные о скорости, командир лайнера мог перевести многотонную машину в этот набор высоты, однако вместо этого произошли выход на «закритический» угол атаки (самолет «встал на дыбы») и, как следствие, сваливание…

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, который направлялся в сирийскую Латакию на авиабазу ВКС России «Хмеймим», утром 25 декабря потерпел крушение над Черным морем. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных государственных служащих.

Позже в Сети появились первые фотографии с места падения в воду самолета, первые видеозаписи, а также запись последнего сеанса радиосвязи с экипажем потерпевшего крушение Ту-154.