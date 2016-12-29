Атамбаев подписал Таможенный кодекс авансом

Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:12

Киргизия подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагается, что документ поможет унифицировать нормы, упростить таможенные

процедуры, а также снизить коррупционность таможенной сферы. По предположению

ряда экспертов, обсуждение кодекса со стороны Киргизии сопровождалось активным

торгом и попытками добиться очередных преференций для страны.

Подводя

итоги 2016 года, можно выделить ряд ключевых моментов в жизни Киргизии. Вопреки

отдельным алармистским прогнозам, Киргизия не утонула в митингах и не пережила

очередную смену власти. Год прошел без политических потрясений и без крупных

акций протеста. Президент Алмазбек Атамбаев укрепил свою власть, успешно

реализовал инициированную им реформу Конституции, часть его оппонентов сошла с

дистанции.

В то же время нельзя говорить о том, что президентская

администрация смогла зачистить политическое поле – на арене остались сильные

оппоненты. Растет исламизация страны, что оказывает влияние и на политическую

сферу.

Что касается международных отношений, то Киргизия продолжала

балансировать между крупными игроками – Россией, Китаем, США и Турцией.

Наметившийся в начале года крен в сторону Анкары сменился охлаждением после

попытки переворота в Турции. Отчасти просели и отношения Бишкека с ЕС – после

ряда скандалов МИД Киргизии взяло курс на постепенное снижение влияния на

республику ОБСЕ и ряда правозащитных структур.

Выступая в качестве

основного источника финансов, Китай нарастил свое влияние на политику и

экономику Киргизии. Возможности и желание иных игроков вкладывать деньги в

страну были несопоставимо меньше.

На отношения с Россией в 2016 году

оказывали влияние вхождение Киргизии в ЕАЭС и связанные с этим сложности,

100-летие восстания в Средней Азии, а также решение Бишкека разорвать договор с

РФ о строительстве ГЭС.

Экономика Киргизии в 2016 году продолжала

стагнировать. С падением внешней торговли, объемов производства текстиля и

стройматериалов возросла роль добычи и экспорта золота. В 2016 году власти вновь

попытались добиться увеличения отчислений от канадской компании Centerra Gold,

владеющей основным источником золота – рудником «Кумтор». Скандал,

инициированный в мае властями республики, сопровождался возбуждением уголовных

дел, решением судов о значительных выплатах в пользу государства, а также

визитом силовиков в офис компании. К концу года скандал затих, стороны провели

закрытые переговоры.

Конфликты вокруг иностранных инвесторов, а также

проблемы с обеспечением неприкосновенности частной собственности в республике

сохранились. К концу года проявились признаки того, что еще одним объектом,

вокруг которого могут развернуться серьезные споры, может стать золотой рудник

на месторождении «Джеруй», принадлежащий российскому бизнесмену Мусе Бажаеву.

Часть крупных проектов реализовать не удалось. В стране не

началось строительство транзитной железной дороги из Китая в Узбекистан.

Отложено на неопределенное время и строительство ветки D газопровода из

Туркмении в Китай. За год в республике не построено ни одного крупного завода.

По-прежнему нерешенными остаются проблемы, связанные с

вступлением страны в ЕАЭС. Ветеринарные лаборатории, необходимые для экспорта

мяса и молока, только строятся. Идентификация скота только началась. Сохраняются

проблемы на киргизско-казахской границе.

Между тем в Кремле заявляют о

безальтернативности Таможенного кодекса ЕАЭС, несмотря на претензии Киргизии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что у Киргизии возник ряд

претензий к Таможенному кодексу, однако подчеркнул, что этот документ

жизнеспособен и безальтернативен.

«По Киргизии ситуация будет

дорабатываться. Действительно появились некоторые замечания от киргизской

стороны. В основном это связано с областью фитосанитарного контроля», – сказал

Песков журналистам во вторник. Вместе с тем, по его словам, «это абсолютно

нормальная, рабочая ситуация».

Несмотря на сложности, значительного

скачка цен, падения курса сома и масштабного роста бедности в Киргизии не

произошло. Пока что властям удается держать сложную ситуацию под контролем. В

2017 году Киргизию ждет не менее сложная ситуация, а также президентские выборы.

Бишкек

Григорий Михайлов

Cобственный корреспондент «НГ» в

Киргизии