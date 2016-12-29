Кыргызстан обеспечивает себя лишь по трем видам продовольственных продуктов. Об
этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации КР Эркинбек Чодуев на заседании парламента в
среду.
«Кыргызстан обеспечивает себя лишь по трем видам продуктов:
молоком, картофелю, овощам и бахчевым культурам», — сообщил он, отвечая на
вопрос депутата Дастана Бекешева.
Как сообщил чиновник, к основным видам
продуктов относятся: хлебопродукты, овощи и бахчевые культуры, ягоды, картофель,
мясо, молоко, яйца, растительное масло и сахар.
«Обеспечивает ли
Кыргызстан себя мясом?», — задал вопрос депутат Дастан Бекешев, на что министр
ответил, что страна не обеспечивает себя в полной мере мясной продукцией.
КирТАГ