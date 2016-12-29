Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:07

Кыргызстан обеспечивает себя лишь по трем видам продовольственных продуктов. Об

этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и

мелиорации КР Эркинбек Чодуев на заседании парламента в

среду.

«Кыргызстан обеспечивает себя лишь по трем видам продуктов:

молоком, картофелю, овощам и бахчевым культурам», — сообщил он, отвечая на

вопрос депутата Дастана Бекешева.

Как сообщил чиновник, к основным видам

продуктов относятся: хлебопродукты, овощи и бахчевые культуры, ягоды, картофель,

мясо, молоко, яйца, растительное масло и сахар.

«Обеспечивает ли

Кыргызстан себя мясом?», — задал вопрос депутат Дастан Бекешев, на что министр

ответил, что страна не обеспечивает себя в полной мере мясной продукцией.

КирТАГ