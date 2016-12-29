Нурсултан Назарбаев исполнил желания трех школьников

Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:05

Нурсултан Назарбаев исполнил желания трех школьников, сообщает Tengrinews.kz со
ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент поддержал проект «Напиши письмо
Деду Морозу». В рамках этого проекта, который реализуется АО «Казпочта» с 2014
года, каждый казахстанец может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание.
Второй год подряд Глава государства оказывает поддержку данному проекту и
осуществляет мечты юных казахстанцев.

http://maxala.org/kazahstan/48398-nursultan-nazarbaev-ispolnil-zhelaniya-treh-shkolnikov.html

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