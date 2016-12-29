Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:04

Евразийский союз подвергся очередному испытанию на прочность. Саммит ЕАЭС в

Санкт-Петербурге демонстративно проигнорировал глава Белоруссии Александр

Лукашенко. У каждой из стран-членов накопились свои претензии к модели

интеграции.

Такого скандала еще не было на саммитах Евразийского союза.

На этот раз саммит проходил в Санкт-Петербурге, и ключевой темой повестки было

подписание странами – участниками Таможенного кодекса базового документа,

регламентирующего таможенные правоотношения на территории ЕАЭС.

В общем-то, намечалось парадное протокольное мероприятие (документ готовился

несколько лет, и все основные параметры были согласованы). Вышло

иначе.

Сначала кодекс подписали только три страны из пяти: Россия,

Казахстан, Армения, а Киргизия отказалась это делать.

http://maxala.org/glavnaya/48385-skandal-v-evraziyskom-semeystve-chetyre-iz-pyati-stran-podpisali-tamozhennyy-kodeks-eaes.html