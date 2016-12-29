Скандал в евразийском семействе. Четыре из пяти стран подписали Таможенный кодекс ЕАЭС
Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:04
Евразийский союз подвергся очередному испытанию на прочность. Саммит ЕАЭС в
Санкт-Петербурге демонстративно проигнорировал глава Белоруссии Александр
Лукашенко. У каждой из стран-членов накопились свои претензии к модели
интеграции.
Такого скандала еще не было на саммитах Евразийского союза.
На этот раз саммит проходил в Санкт-Петербурге, и ключевой темой повестки было
подписание странами – участниками Таможенного кодекса базового документа,
регламентирующего таможенные правоотношения на территории ЕАЭС.
В общем-то, намечалось парадное протокольное мероприятие (документ готовился
несколько лет, и все основные параметры были согласованы). Вышло
иначе.
Сначала кодекс подписали только три страны из пяти: Россия,
Казахстан, Армения, а Киргизия отказалась это делать.
http://maxala.org/glavnaya/48385-skandal-v-evraziyskom-semeystve-chetyre-iz-pyati-stran-podpisali-tamozhennyy-kodeks-eaes.html
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