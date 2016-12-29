«Казкоммерцбанк» едва не обрушил всю банковскую систему страны, — «DW»

Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:00

«Казкоммерцбанк» — один из крупнейших банков Казахстана — едва не обрушил всю
банковскую систему страны. Регулятор был вынужден выделить средства на его
поддержание. DW с подробностями.

Последняя неделя уходящего года
оказалась сложной для казахстанской банковской системы. Для срочной стабилизации
ситуации Национальный банк Казахстана 27 декабря 2016 года был вынужден в
срочном порядке принять решение о лишении «Казинвестбанка» лицензии на
проведение всех операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Однако нерешенной
пока остается главная проблема: один из системообразующих банков страны,
«Казкоммерцбанк», оказался на грани дефолта из-за большого количества
неликвидных активов.

http://maxala.org/sosedstvo/48389-kazkommercbank-edva-ne-obrushil-vsyu-bankovskuyu-sistemu-strany.html

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