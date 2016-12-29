«Казкоммерцбанк» едва не обрушил всю банковскую систему страны, — «DW» Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 09:00 «Казкоммерцбанк» — один из крупнейших банков Казахстана — едва не обрушил всю

банковскую систему страны. Регулятор был вынужден выделить средства на его

поддержание. DW с подробностями. Последняя неделя уходящего года

оказалась сложной для казахстанской банковской системы. Для срочной стабилизации

ситуации Национальный банк Казахстана 27 декабря 2016 года был вынужден в

срочном порядке принять решение о лишении «Казинвестбанка» лицензии на

проведение всех операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Однако нерешенной

пока остается главная проблема: один из системообразующих банков страны,

«Казкоммерцбанк», оказался на грани дефолта из-за большого количества

неликвидных активов. http://maxala.org/sosedstvo/48389-kazkommercbank-edva-ne-obrushil-vsyu-bankovskuyu-sistemu-strany.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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