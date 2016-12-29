Три директора средних школ, два директора профессиональных колледжей, два
руководителя фермерских хозяйств и главврач одной поликлиники оштрафованы в
Узбекистане на общую сумму 4,7 млн сумов (около $1500 по официальному курсу) за
принуждение к сбору хлопка своих сотрудников и детей, не достигших 18 лет,
сообщает 28 декабря Uzdaily.Uz.
Сборщики хлопка
Всего в период
хлопкоуборочной компании 2016 года — с 19 сентября по 31 октября — в
Министерство труда Узбекистана поступило 3919 обращений. Чаще всего вопросы
касались системы оплаты труда и вознаграждений, нарушений при найме сборщиков,
консультаций по трудовому законодательству. По 30 жалобам власти провели
расследования, в десяти случаях приняты необходимые меры, по семи обращениям
проведены разъяснительные работы с виновными, а по 13 обращениям факты
правонарушений не подтверждены.
По трем фактам принудительного труда и
двум обращениям, касающимся детского труда, виновные понесли наказание в
соответствии с законодательством. Например, на директора Андижанского колледжа
бытового обслуживания за принуждение к сбору хлопка со стороны Государственной
правовой инспекции труда (ГПИТ) наложено административное взыскание в
соответствии со статьей 51 Кодекса об административной ответственности
Узбекистана (штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы, а в
случае привлечения несовершеннолетнего — от пяти до десяти
«минималок»).
ГПИТ выявила еще 14 правонарушений — пять фактов
несвоевременной оплаты труда и девять случаев необеспечения условий найма и
труда. В итоге двум руководителям поликлиники, директору профессионального
колледжа, руководителю фермерского хозяйства, руководителю махалли (общины) и
директору одного предприятия были даны соответствующие
разъяснения.
Минтруда сообщает, что в 2016 году по рекомендации
Международной организации труда (МОТ) национальный мониторинг по недопущению
принудительного и детского труда в Узбекистане проводился исключительно
независимыми общественными организациями. То есть представители органов
государственного управления, органов государственной власти на местах не были
включены в состав мониторинговых групп. Названия участвовавших в мониторинге
организаций не приводятся.
Напомним, в 2015 году Узбекистан разрешил
экспертам МОТ ездить по полям, посещать различные учреждения и проводить опросы
среди людей. При этом группы мониторинга состояли из иностранного наблюдателя из
МОТ и пяти местных, представляющих Министерство труда, Федерацию профсоюзов,
торгово-промышленную палату, Комитет женщин и одну из зарегистрированных
неправительственных организаций. По итогам мониторинга было заявлено, что
«систематическое использование детского и принудительного труда в
хлопкоуборочной кампании в Узбекистане не зафиксировано», примеры каких-либо
отдельных случаев нарушений не приводились.
Между тем, правозащитники
утверждают, что в 2016 году проблема использования детского труда в Узбекистане
не только не утратила актуальность, но по сравнению с предыдущим сезоном число
принужденных к сбору хлопка школьников в возрасте 14-15 лет выросло, как и
количество случаев массового использования принудительного труда взрослых.
Подробнее об этом – в докладе Узбекско-Германского форума по правам человека
«Принудительный труд в хлопковом секторе Узбекистана. Предварительные результаты
сбора хлопка 2016 года».