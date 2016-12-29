Автор: По материалам СМИ. 29.12.2016 08:58

Три директора средних школ, два директора профессиональных колледжей, два

руководителя фермерских хозяйств и главврач одной поликлиники оштрафованы в

Узбекистане на общую сумму 4,7 млн сумов (около $1500 по официальному курсу) за

принуждение к сбору хлопка своих сотрудников и детей, не достигших 18 лет,

сообщает 28 декабря Uzdaily.Uz.

Сборщики хлопка

Всего в период

хлопкоуборочной компании 2016 года — с 19 сентября по 31 октября — в

Министерство труда Узбекистана поступило 3919 обращений. Чаще всего вопросы

касались системы оплаты труда и вознаграждений, нарушений при найме сборщиков,

консультаций по трудовому законодательству. По 30 жалобам власти провели

расследования, в десяти случаях приняты необходимые меры, по семи обращениям

проведены разъяснительные работы с виновными, а по 13 обращениям факты

правонарушений не подтверждены.

По трем фактам принудительного труда и

двум обращениям, касающимся детского труда, виновные понесли наказание в

соответствии с законодательством. Например, на директора Андижанского колледжа

бытового обслуживания за принуждение к сбору хлопка со стороны Государственной

правовой инспекции труда (ГПИТ) наложено административное взыскание в

соответствии со статьей 51 Кодекса об административной ответственности

Узбекистана (штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы, а в

случае привлечения несовершеннолетнего — от пяти до десяти

«минималок»).

ГПИТ выявила еще 14 правонарушений — пять фактов

несвоевременной оплаты труда и девять случаев необеспечения условий найма и

труда. В итоге двум руководителям поликлиники, директору профессионального

колледжа, руководителю фермерского хозяйства, руководителю махалли (общины) и

директору одного предприятия были даны соответствующие

разъяснения.

Минтруда сообщает, что в 2016 году по рекомендации

Международной организации труда (МОТ) национальный мониторинг по недопущению

принудительного и детского труда в Узбекистане проводился исключительно

независимыми общественными организациями. То есть представители органов

государственного управления, органов государственной власти на местах не были

включены в состав мониторинговых групп. Названия участвовавших в мониторинге

организаций не приводятся.

Напомним, в 2015 году Узбекистан разрешил

экспертам МОТ ездить по полям, посещать различные учреждения и проводить опросы

среди людей. При этом группы мониторинга состояли из иностранного наблюдателя из

МОТ и пяти местных, представляющих Министерство труда, Федерацию профсоюзов,

торгово-промышленную палату, Комитет женщин и одну из зарегистрированных

неправительственных организаций. По итогам мониторинга было заявлено, что

«систематическое использование детского и принудительного труда в

хлопкоуборочной кампании в Узбекистане не зафиксировано», примеры каких-либо

отдельных случаев нарушений не приводились.

Между тем, правозащитники

утверждают, что в 2016 году проблема использования детского труда в Узбекистане

не только не утратила актуальность, но по сравнению с предыдущим сезоном число

принужденных к сбору хлопка школьников в возрасте 14-15 лет выросло, как и

количество случаев массового использования принудительного труда взрослых.

Подробнее об этом – в докладе Узбекско-Германского форума по правам человека

«Принудительный труд в хлопковом секторе Узбекистана. Предварительные результаты

сбора хлопка 2016 года».