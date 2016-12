«Нью-Йорк Таймс»: обыски и задержания в Белом доме Автор: Руслан Устраханов. 29.12.2016 06:41 Предновогодним «подарком» Бараку Обаме и национальным позором называет «Нью-Йорк Таймс» происшедшее 25 января в Вашингтоне. Впервые в истории Соединённых Штатов в резиденции главы государства произведены обыски и задержания представителей американской политической элиты. «Избранный президент Соединённых Штатов не имеет никакого отношения к проводимым спецслужбами мероприятиям в Белом доме», — комментарий от экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа, а ныне его советника Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу «NBC». Итак: 25 января в резиденцию президента Соединённых Штатов в Вашингтоне прибыла следственно-оперативная группа украинских силовиков в составе: министра внутренних дел Арсена Авакова, исполняющего обязанности начальника Национальной полиции Вадима Трояна с группой сотрудников и старшего следователя по особо важным делам главной военной прокуратуры Вадима Приймачука. Ошарашенному главе Исполнительного офиса президента США Денису Макдоноу «гости заморские» предъявили постановление о производстве обыска. В документе, санкционированном Печерским районным судом Киева «чёрным по белому» был вписан объект проведения обыска: 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20500, the White House. Макдоноу сразу же связался с генеральным прокурором Лореттой Линч. Та подтвердила правомерность действий украинских правоохранителей. Основывались они на законе «О стратегическом партнерстве» от 2014 года. По нему Украина получила право проведения следственных действий без ограничений на всей территории США (акт опубликован на сайте Белого дома за номером Х. Р. 5877). Цель обыска состояла в изъятии документов по встрече в Мюнхене в 2012-м году Виктора Януковича и Хиллари Клинтон. Генеральная прокуратура Украины обвиняет экс-президента в непредусмотренных сметой расходами на угощение американской делегации главе с госсекретарем США (несколько чашек кофе с бутербродами) или, языком уголовного кодекса, в растрате. Обыску украинские спецы подвергли помещения Белого дома за исключением Овального кабинета. Однако обысками с изъятием оргтехники и телефонов дело не ограничилось. Унизительному досмотру подверглись находившиеся в Белом доме сотрудники, включая женский персонал, в том числе супруга вице-президента США Джилл Байден. Досмотр дам проводил лично министр внутренних дел Украины, от которого исходил жуткий запах чеснока и перегар алкоголя. (Об этом позже рассказали корреспонденту «NYT» сотрудники аппарата президента). Задержанных в процессе обыска: вице-президента США Джозефа Байдена с женой и Дениса Макдоноу с заместителем Анитой Брекенридж доставили в украинское посольство в Вашингтоне. Вскоре к ним присоединили помощницу бывшего госсекретаря Хуму Абедин. Хуму привезли с синяком под глазом и порванном платье — буйная саудитка пыталась оказать неповиновение украинским стражам порядка. Всех решено отправить в Киев как подозреваемых в соучастии в растрате бюджетных средств «незалежной». Хиллари Клинтон киевским полицейским ни по месту жительства, ни в центральном офисе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт» застать не удалось. В момент обыска Клинтон успела забаррикодироваться в Овальном кабинете. Её истошные вопли: «Help me!» слышались далеко за пределами Белого дома. Однако взломать дверь кабинета главы американского государства украинские силовики не решились. Для свидания с задержанными в посольство Украины на следующий день приехал Барак Обама. Украинский посол Валерий Чалый встретиться с уходящим президентом отказался, сославшись на недомогание. Внутрь дипломатического учреждения президента США не впустили. Более того, в адрес Обамы персонал дипведомства допустил высказывания расистского характера, которые Барак Обама, как подлинный нобелевской лауреат, перенес стойко. Ведущие мировые информационные агентства действия украинских властей связывают с их просчётом в предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Ставка там делалась на Хиллари Клинтон. Связывают также с оскорбительными постами в фейсбуке Авакова, Яценюка и других украинских политиков в период выборов в адрес Трампа. Поэтому акцию в Белом доме расценивают попыткой Петра Порошенко «отскочить» от Клинтон с демонстрацией рабской лояльности избранному президенту. Очевидно и другое: Печерский районный суд Киева санкционировал два постановления о производстве обысков: одно, виртуальное — с адресатом в Москве и другое, реальное — с адресатом в Вашингтоне. Фантазии на тему обыска в столице России служили «дезой» для отвлечения внимания от предстоящего «шмона» в Белом доме. Ситуация с задержанными высокопоставленными персонами из администрации Барака Обамы остаётся до настоящего времени неразрешённой. Соединённые Штаты, в принципе не возражают на отправку своих граждан в Киев для помещения в следственный изолятор. Однако выдвигают обязательное условие — дачу гарантий справедливого правосудия. Такие гарантии украинская сторона представлять пока отказывается. Претензии по условиям содержания задержанных (в подсобном помещение посольства без света и отопления, с выгребной ямой вместо туалета) украинские официальные лица называют необоснованными. Сказать, что американские спецслужбы остались безучастны к действиям украинских коллег нельзя. Их ответом послужило задержание в Паттайе, в гей-баре «Boyz Boyz Boyz» депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Таиландские власти (по указке Вашингтона) обвиняют депутата в оправдании терроризма. Парасюку припомнили его высказывания по факту гибели российского посла в Турции. Законодательство Таиланда предусматривает пожизненное заключение за подобные мерзости. Представитель ЦРУ в Киеве Ричард Майкл лично обратился к Петру Порошенко с предложением обмена всех — Владимира Парасюка, на всех — Джо и Джилл Байден, Дениса Макдоноу с Анитой Брекенридж и Хуму Абедин. Ответ президента Украины не заставил себя ждать и был предельно лаконичен — «Это несерьезно!» Возвращаясь к Арсену Авакову — его называют автором «наезда» на Клинтон и её окружение. Аваков сегодня утверждает: ничего оскорбительного в адрес Дональда Трампа он никогда не излагал. Всё — дело рук российских хакеров. На своей странице в фейсбуке на днях он даже написал: «Donald Trump is our President. I love Trump!» (Дональд Трамп — наш президент. Я люблю Трампа). За что лидером Радикальной партии Олегом Ляшко справедливо назван «проституткой — вовсе даже не политической». Устраханов Руслан Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья



БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее









КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4160 Евро 72.5224 Российский рубль 1.1407 Казахский тенге 0.2115