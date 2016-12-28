Как вице-спикерский шоппинг закончился отставкой

Автор: Админ . 28.12.2016 18:13

Депутат Нурбек Алимбеков («Кыргызстан») покинул должность вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом он заявил 28 декабря на заседании парламента.

Как сообщил Н.Алимбеков, 16-22 декабря он был с частным визитом в Тайване. До этого было два аналогичных визита. «Расходы на визит не предусматривались и решения комитета о визите не было. В рамках встреч не рассматривались никакие официальные документы. Поэтому нам неизвестно, с какой целью средства массовой информации Тайваня распространили сообщение о встречах, так как они не являлись официальными», — сказал Н.Алимбеков.

«Нам нужно уделять внимание укреплению дружественных отношений с Китаем», — сказал он.

Н.Алимбеков заявил, что интересы государства выше его интересов и сложил полномочия вице-спикера.

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Бишкек (АКИpress)Теперь уже бывший вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Алимбеков влип в тайваньский вопрос. Он повез на непризнанный остров делегацию депутатов и в частном порядке встретился с председателем законодательного органа Тайваня Су Цзячуанем. Словом, на этот раз стандартная халявная поездка за счет приглашающей стороны вышла боком.

Но не это главное. По международному имиджу страны нанесен урон. С одной стороны, депутаты оказались неграмотными в вопросах развития геополитики. Как сказал Алимбеков, он уже два раза так делал и никто ничего не сказал. С другой стороны, например, у США тоже есть аналогичные соглашения с Китаем, но новоизбранный президент страны Трамп поговорил с тайваньским президентом и никто из Пекина его не наказал. Судя по тому, что скандал стал достоянием общественности из уст спикера кыргызского парламента, влияние «безвозмездной» экономической помощи Китая растет…

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