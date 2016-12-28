Автор: По материалам СМИ. 28.12.2016 16:41

Предложение почтить память погибших вставанием внесла лидер общественного движения «Антивойна» Виктория Шилова, но ее соотечественник остался сидеть.

Во время эфира телепередачи «Время покажет», выходящей на Первом канале, разразился громкий скандал. Один из украинских гостей демонстративно отказался встать после предложения его же соотечественницы почтить память жертв авиакатастрофы Ту-154. Расплата не заставила себя долго ждать.

О случившемся рассказал хорошо известный в нашей стране американский журналист Майкл Бом, который часто появляется во многих программах на разных каналах. Его ну никак (даже при всём желании!) не назовешь приверженцем того, какую, например, политику ведет Россия, но даже он был шокирован поступком главы правления «Европейского Движения Украины» Вадима Трюхана.

- Сегодня в передаче «Время покажет» разразился скандал, — написал Бом на своей странице в социальной сети Facebook. — Попросили (в 07:00 на счётчике) всех участников встать и почтить память погибших в самолёте над Чёрным морем. Но один украинский политолог-дипломат, Вадим Трюхан, не встал, отговорившись, что, мол, он якобы не слышал призыва встать (!). М-да. Мы все этот призыв слышали, а он — нет.

По словам американца, «как бы Вадим ни относился к российской внешней политике, он, конечно же, должен был встать».

- Странное и недостойное поведение «дипломата» с Украины, — заключил Майкл. — Франц Адамович Клинцевич не смог сдержаться и выдворил его из студии.

Как видим, член Совета Федерации не стерпел такого поведения политолога-дипломата из соседней страны и попросту вывел его вон практически за шкирку.

Примечательно, что предложение почтить память погибших вставанием внесла лидер общественного движения «Антивойна» Виктория Шилова — «от имени украинского народа».

Украинские средства массовой информации, как и следовало ожидать, одобрили поступок Трюхана. Гостей в студии с российской стороны они назвали «пропагандистами», которые почему-то обиделись и назвали поступок украинца «оскорблением». Кто-то даже умудрился написать, что это случилось на программе телеканала «Россия 1»…

Вот пара заголовков: «Применили силу: на КремльТВ произошел очередной инцидент с украинским дипломатом» и «Украинцу устроили скандал на росТВ из-за крушения самолета: появились фото и видео».

Украинские пользователи соцсетей тоже одобрили действия политолога. В их постах превалируют слова «достойно», «браво», «молодец», «достойный поступок»…

Ранее автора поста о «малодушных ушлепках» и «примитивных тварях» — украинского диджея Анастасию Топольскую — похабно оскорбил советник главы МВД Украины Арсена Авакова.