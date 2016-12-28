Депутат считает, что милицию нужно переименовать в полицию.

Автор: АКИpress . 28.12.2016 16:35

Бишкек (АКИpress) – Депутат Торобай Зулпукаров  (СДПК) считает, что милицию нужно переименовать в полицию.

Как сказал он 28 декабря на заседании парламента, время для смены названия пришло.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что милиция не будет переименована. К такому мнению пришли эксперты.

На заседании Т.Зулпукаров спросил размер зарплаты милиционеров. Он попросил назвать минимальный размер.

По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, минимальная зарплата составляет 1600 сомов в месяц, средняя зарплата — 11956 сомов.

Т.Зулпукаров заявил, что милиционеров самих нужно защищать. «У них маленькая зарплата, для детей милиционеров по стране всего 4 детских сада. Нужно уделять им внимание», — сказал он.

Один комментарий на “Депутат считает, что милицию нужно переименовать в полицию.”

  1. Для депутата...:
    28.12.2016 в 16:43

    Тупой и ещё тупее.
    От перемены мест слагаемых, сумма не меняется.

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