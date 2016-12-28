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На дороге Бишкек-Ош большегрузная фура переехала 25 баранов
Автор: По материалам СМИ. 28.12.2016 16:34
Turmush - На дороге Бишкек-Ош большегрузная фура заживо переехала 25 баранов. Как сообщает корреспондент Turmush, дорожно-транспортное происшествие с участием мелкого рогатого скота произошло между селами Шоро-Башат и Макаренко сельского округа Төрт-Көл Узгенского района. По словам заместителя главы сельской управы Муратбека Кыргызбаева, был туман и водитель грузовой машины не увидел скот. Сельчане успели своевременно зарезать скот.
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