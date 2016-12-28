В Казахстан прибыла партия российских истребителей
Автор: По материалам СМИ. 28.12.2016 16:32
Казахстанские военные сообщают о получении российских самолетов-истребителей Су-30СМ. По распространенному заявлению Министерства обороны Казахстана, на вооружение армии Казахстана поступили истребители Су-30СМ четвертого поколения.
Число доставленных истребителей, способных поражать воздушные, наземные и надводные объекты, и дата их доставки в страну в этом заявлении министерства не уточняются.
По информации военных, речь идет о партии самолетов. В сообщении на сайте Министерства обороны Казахстана опубликованы фотографии, на которых изображен один такой самолет.
Первая партия самолетов Су-30СМ, по информации министерства, поступила на вооружение ВС Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между министерствами обороны Казахстана и России.
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