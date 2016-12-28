Число доставленных истребителей, способных поражать воздушные, наземные и надводные объекты, и дата их доставки в страну в этом заявлении министерства не уточняются.

По информации военных, речь идет о партии самолетов. В сообщении на сайте Министерства обороны Казахстана опубликованы фотографии, на которых изображен один такой самолет.

Первая партия самолетов Су-30СМ, по информации министерства, поступила на вооружение ВС Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между министерствами обороны Казахстана и России.