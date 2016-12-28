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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев помог найти брата Алмазбека Атамбаева
Автор: Админ . 28.12.2016 14:08
Дружеские отношения между президентами Кыргызстана и Узбекистана начались еще до того, как в 2007 году они оба были премьер-министрами своих стран.
В ходе своего визита в Узбекистан, президент Кыргызстана отметил, что никогда не забывал о помощи, которую ему оказал Шавкат Мирзиеев, когда тот помог найти старшего брата Алмазбека Атамбаева в 2007 году и устроить их встречу спустя много лет. Как рассказал Атамбаев во время встречи с Мирзиёевым, его старший брат переехал в Узбекистан, работал в одном городке простым учителем.
«Знаете так получилось, что я его не видел почти 14 лет, с 93 до 2007. И именно вы мне привезли его, я помню, в гостиницу в Ташкенте. Когда я вспоминаю покойного старшего брата, я вспоминаю сразу о том, кто это его мне привёз, кто здесь помогал, смотрел, потому что, он был гражданином Узбекистана. И тогда, помните, мы еще в 2007 году, когда я и вы были премьер-министром, я говорил о том, что у нас должна быть по настоящему братская дружба и братские отношения между странами…», — отметил Атамбаев.
Комментарии (3) на “Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев помог найти брата Алмазбека Атамбаева”
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Млин,когда же у нас будет настоящий кыргызский президент,то калмак,то дунганин,то узбек.Не имею против этих народов ничего но ведь большинство у нас ведь кыргызы.
Тварь нацист гори в аду
не о том думаешь дорогой и родненький, где ты видел президента дунганина или узбека, тут речь совсем о другом. вот такая ваша киргизская благодарность, хотя ваш президент пожизненно обязан президенту узбекистана за то, что помог найти родного брата. случись с тобой такое, ты бы ноги целовал этому человеку.
не дай бог, если президентом станет настоящий киргиз, то сразу настанет кирдык киргизии, радуйтесь тому, что есть и имеете.