В Москве кыргызстанка продала соотечественникам 200 фальшивых авиабилетов в Бишкек и Ош

Автор: Админ . 28.12.2016 14:05

В Москве задержали кыргызстанку, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в представительстве МВД Кыргызстана в России.

Так, 27 декабря в представительство МВД Кыргызстана в Москве обратились более 40 кыргызстанцев, которые сообщили, что 26-27 декабря они не смогли вылететь в КР из московского аэропорта Домодедово.

По данному факту, представительство МВД провело расследование. Выяснилось, что более 200 граждан Кыргызстана купили авиабилеты на рейсы Москва—Бишкек и Москва—Ош в период с 26 по 31 декабря у девушки по имени Алтынай. Она занималась продажей билетов в кабинете №22 в доме №63 по улице Большая Ордынка, город Москва.

В представительстве МВД КР в РФ сообщили, что купленные кыргызстанцами билеты являются поддельными. «Многие из наших соотечественников узнают о том, что купленные билеты фальшивые, только по приезде в аэропорт. Тем, кто хочет встретить Новый год с близкими в Кыргызстане, небоходимо заранее поменять билет у представителей авиакомпаний. Также обратитесь с заявлением в правоохранительные органы по факту мошенничества», — говорится в сообщении представительства МВД КР в России.

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