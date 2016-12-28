Автор: АКИpress . 28.12.2016 14:04

Turmush - Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев наградил медалью «Даңк» жителя Ат-Башинского района Нарынской области Усенкожоева Рахатбека Таштанбековича.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент подписал указ, согласно которому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности. Ранее о Рахатбеке писал Turmush.

Шесть лет назад он занимался разведением домашнего скота. После с Рахатбеком случился несчастный случай, в результате которого он стал инвалидом 1 группы. Р.Үсөнкожоев родился в 1983 году в селе Большевик Ат-Башинского района. После того, как у него перестали функционировать обе ноги, мужчина решил освоить новую профессию. В данное время он делает камчы, сумки, кошельки, чехлы для телефонов, ремни и элементы конного снаряжения. Его сумки оцениваются до 15 тыс. сомов. Их в основном закупают этнические кыргызы из Китая, которые распространяют эти сумки по всему миру.

«Во время выпаса скота, я упал и долгое время был только в лежачем положении. Очень тяжело пришлось моей маме. Через 2 года после несчастного случая меня бросила жена. Детей я оставил себе. Чтобы остановить слезы матери и заботиться о детях, я взял себя в руки. Первые мои доходы за счет ручного ремесла уходили в основном на продукты. Позже я сшил сумку для матери. Оказалось, что у меня талант на это. Я сшил много сумок, но они не продавались. Я начал думать, куда бы их сбыть. В один день в Ат-Башинском районе проходил фестиваль. Я выставил там свои сумки и многие люди заинтересовались ими», — рассказал

Рахатбек.

Сейчас его сумки стоят от 600 до 15 тыс. сомов. Он получает неплохую прибыль от их продажи.

«Врачи сейчас не могут прийти к единому мнению по поводу меня. Одни говорят, что я еще смогу ходить, а другие – об отсутствии надежды. Сейчас я стараюсь делать все, чтобы обеспечить будущее своим детям», — отметил Үсөнкожоев. У него есть 2 дочери и один сын.