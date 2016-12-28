В Кыргызстане с 2017 года отменят весеннюю охоту

Автор: Админ . 28.12.2016 11:33

В Кыргызстане с 2017 года отменят весенний охотничий сезон. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Алмаз Мусаев.

 Напомним, парламентарии во втором чтении обсуждают поправки в Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

По информации Алмаза Мусаева, в 2016 году численность архаров и козерогов в стране составила 12-17 тысяч.

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