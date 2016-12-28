Кыргызстан получит от Казахстана 100 млн долларов технической помощи
Автор: Админ . 28.12.2016 10:31
Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
По его словам, договоренность об оказании помощи была достигнута ранее, однако подписание документа затягивалось.
Эти деньги будут направлены на улучшение условий на контрольно-пропускных пунктах и оснащение лабораторий, соответствующих нормам ЕАЭС.
Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором члены союза подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Предполагается, что кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.
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