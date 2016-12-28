Кыргызстан получит от Казахстана 100 млн долларов технической помощи

Автор: Админ . 28.12.2016 10:31

Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

По его словам, договоренность об оказании помощи была достигнута ранее, однако подписание документа затягивалось.

Эти деньги будут направлены на улучшение условий на контрольно-пропускных пунктах и оснащение лабораторий, соответствующих нормам ЕАЭС.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором члены союза подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Предполагается, что кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4160
    Евро72.5224
    Российский рубль1.1407
    Казахский тенге0.2115

     

     